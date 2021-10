Crescimento da arrecadação do ISSQN aponta para retomada da economia em Palmas

A economia de Palmas já apresenta sinais de recuperação nesse período em que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) começa a perder força. E um dos principais indicadores é o crescimento da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que, no período de janeiro a agosto de 2021 totalizou R$ 92,6 milhões, valor superior ao registrado nos mesmos períodos de 2020, ano de início da pandemia, quando foram arrecadados R$ 68,6 milhões, e de 2019, ano anterior à pandemia, quando a arrecadação do tributo somou R$ 74,5 milhões.

Esse total aponta para um crescimento de 35% quando comparado a 2020, e de 24% em relação a 2019. Segundo informações da Secretaria de Finanças, entre os fatores que influenciam esta retomada econômica está a política de vacinação adotada pelo município, que tem sido decisiva para o controle da pandemia, registrando uma queda acentuada no registro de casos de infecção por Covid-19.

Com esse controle da doença foi possível ao Município permitir a volta de atividades comerciais, de lazer, esportivas, educacionais, dentre outras, o que gerou uma maior procura por serviços, fazendo crescer a arrecadação municipal.

Exercícios 2020 e 2019

Em 2020, durante todo o ano, o exercício fechou com pouco mais de R$ 114 milhões arrecadados do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, uma queda de quase 2,2% em relação ao ano anterior, que totalizou R$ 116,6 milhões arrecadados somente nesse tributo.