CRE aprova indicação de embaixadores para a Rússia e Nova Zelândia

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta terça-feira (6) quatro indicações da Presidência da República para cargos no exterior: Rodrigo de Lima Baena Soares (MSF 16/2021) para ocupar o cargo de embaixador na Rússia e Uzbequistão; Marcos Arbizu de Souza Campos (MSF 15/2021) na Nova Zelândia, Samoa, Tuvalu, Kiribati e Tonga; Tovar da Silva Nunes (MSF 17/2021) como delegado permanente do Brasil em Genebra; e Otávio Brandelli (MSF 14/2021) como representante permanente do Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA).

Indicado pelo presidente da República para o cargo de embaixador do Brasil na Rússia e cumulativamente no Uzbequistão, Rodrigo de Lima Baena Soares é diplomata de carreira desde 1987. Entre outros cargos, ele foi porta-voz da Presidência da República, embaixador em Moçambique de 2015 a 2018 e, desde 2018 é embaixador no Peru. Com uma população de cerca de 147 milhões, a Rússia é o país com maior extensão territorial do mundo e possui abundância em recursos naturais como petróleo, gás, carvão, madeira e bauxita. O diplomata Baena informou que a Rússia ficou mais autossuficiente e reduziu as compras externas, o que significou uma queda de 17 bilhões de dólares nas importações entre 2013 e 2019. Rodrigo Baena destacou o aumento do comércio de produtos agropecuários como prioridade de sua atuação.

Se nós analisarmos a pauta comercial Brasil e Rússia, vamos constatar que o agronegócio é fator predominante, dos dois lados. Nós importamos, sobretudo fertilizantes, cerca de 66% das nossas importações, e exportamos soja, proteína animal, café, tabaco e, cada vez mais, frutas, e o setor agrícola deve merecer absoluta prioridade.

O relator da indicação, senador Cid Gomes, do PDT cearense, defendeu mais parcerias com os integrantes do Brics.

Porque é, certamente, uma alternativa atualmente pouco aproveitada que o nosso país tem na ampliação das suas relações. E é fundamental, a meu juízo, estrategicamente para o nosso país o retorno do fortalecimento do Brics, que é composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que responde, talvez, por mais da metade da população mundial.

A Comissão de Relações Exteriores aprovou também o diplomata Marcos Arbizu de Souza Campos para o cargo de embaixador na Nova Zelândia, Samoa, Tuvalu, Kiribati e Tonga. Ainda foram aprovados Tovar da Silva Nunes como delegado permanente do Brasil em Genebra e Otávio Brandelli na Organização dos Estados Americanos. As indicações seguem para votação no Plenário. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.