Cras Taquaruçu realiza ações voltadas para autoestima e empoderamento feminino

Programação traz ações em todos os Cras de Palmas durante mês de março

As programações alusivas ao Dia Internacional da Mulher continuam movimentando os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Palmas. Nesta quinta-feira, 16, foi a vez das usuárias atendidas na unidade de Taquaruçu se reunirem para celebrar as belezas e desafios de ser mulher durante a ação ‘Mulher – Um olhar para si’.

Nesta sexta, 17, será a vez das palmenses do Jardim Aureny III e região se reunirem no Cras Karajá I para a ação Dia D de eliminação das diversas formas de discriminação contra a mulher iniciando as 8 horas.

“Tire um tempo para você, para investir no autocuidado, faça uma atividade física ou de lazer que te traga paz e prazer. Cuide da saúde do corpo, da mente, da espiritualidade e acima de tudo se ame como você é”, aconselhou a palestrante Kátia Borges.

Agenda

Dia 17 de março – 8 horas

Dia da Mulher no Cras Karajá I – Jardim Aureny III

DIA D de eliminação das diversas formas de discriminação contra a mulher

Roda de conversa com a Promotoria do Núcleo Maria da Penha do Ministério Público Estadual (MPE)

Roda de conversa com Conselho de Direitos Humanos de Palmas

Roda de conversa sobre autoestima e momento SPA da beleza

Dia 20 de março – 8h30

Dia da Mulher no Cras Krahô – Arse 131

Tema – Autopercepção: a maneira como eu me vejo

Dia da Beleza com representantes Mary Kay