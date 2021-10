Cras Karajá ll recebe mulheres para ação educativa sobre o Outubro Rosa

As mulheres beneficiárias do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Karajá ll se reuniram nesta segunda-feira, 25, para ação educativa sobre o câncer de mama. O encontro realizado no setor Santa Barbara faz parte da programação do Outubro Rosa, que segundo a coordenadora da unidade, Joana Ribeiro Guedes, teve como objetivo auxiliar as mulheres na prevenção à doença.

“O evento foi desenvolvido para mulheres com idade reprodutiva, com o objetivo de repassarmos orientações sobre a importância da prevenção e de buscar ajuda médica, caso necessário e foi uma boa oportunidade para nos encontrarmos e passarmos um tempo juntas”, explicou a coordenadora.

A ação contou com um ‘momento da beleza’ e as beneficiárias interessadas ganharam corte de cabelo, maquiagem e limpeza de pele. Além disso, foi realizado o sorteio de ‘vouchers’ para bronzeamento, manicure, sobrancelha e outros cuidados que ajudam na autoestima da mulher. Ao final do evento foi distribuído um lanche com bolo, cachorro-quente e suco natural de laranja.