Cras Karajá I entrega kits e atividades remotas para crianças do Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Na tarde desta quinta-feira, 6, a equipe de Referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) fez a entrega de atividades remotas para o de crianças e adolescentes atendidos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Karajá I, localizado no Jardim Aureny III. Devido à pandemia de Covid-19, a entrega foi realizada seguindo protocolos de saúde e com número de crianças reduzido para cada horário.

As atividades contemplam o percurso ‘Autoconhecimento’, em que os participantes recebem um kit contendo caderno com perguntas relacionadas ao tema, lápis de cor e lápis de escrever, além de um ‘Quadro dos Sonhos’.

Todas as atividades serão realizadas no seio familiar, sendo que a equipe fará acompanhamento por meio do grupo de whatsApp e ligações telefônicas com os participantes.

O Grupo do SCFV ‘Guerreiros para Vencer’ é composto por crianças da faixa etária de 7 a 14 anos, filhos de famílias atendidas pelo Cadastro Único do Governo Federal. “Nesse momento de pandemia estamos sendo desafiados a pensar atividades que estimulem as crianças que estão ociosas e, além de entregar as atividades também mantemos um grupo de whatsapp, sempre com intuito de fortalecer o vínculo deles com suas famílias e com o Cras”, explica a técnica de Referência do SCFV, Elda de Sousa Santana Costa.

Ainda de acordo com a servidora, a primeira atividade desse percurso, como são divididos os grupos, é o ‘Quadro dos Sonhos’. “O intuito desse quadro é possibilitar a visualização dos sonhos, metas e objetivos, trazendo para a criança o sentimento de determinação e afirmação de que ela conseguirá realizar seus sonhos futuramente”, destaca Elda.

Mãe de dois participantes do grupo, Rosalina dos Santos Brandão, ficou muito feliz com a ação. “Foi muito bonito esse encontro, mesmo com menos crianças, mas foi uma maravilha. Agora eles vão fazer os exercícios em casa”, disse.

O kit “Eu, comigo mesmo”, distribuído para as crianças do grupo, contém um caderno com perguntas relacionadas ao tema, lápis de escrever e lápis de cor. Devido a pandemia, as reuniões do SCFV estão ocorrendo a cada dois meses.