Covid 19: Tocantins conta com 850 mil seringas em estoque para imunização

O governador Mauro Carlesse visitou nesta sexta-feira, 15, o Centro de Distribuição da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para conferir o estoque de seringas com agulhas para o início da vacinação. A expectativa é que a imunização seja iniciada tão logo sejam enviados os primeiros lotes do medicamento ao Tocantins. Para isso, o Governo conta com 850 mil seringas em estoque, sendo 350 mil de 3 ml, que é o padrão ideal para a Covid-19.

“Eu vim conferir de perto o estoque de seringas que estão prontas para atender a nossa população, assim que chegar a vacina no Estado. Estamos com a estrutura do Governo preparada para iniciar a vacinação da população o mais rápido possível”, frisou o governador Mauro Carlesse, explicando que a vacina vai iniciar por aqueles segmentos da população priorizados pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização.

O titular da pasta da Saúde, doutor Edgar Tollini, explicou que as seringas foram adquiridas pelo Governo com os próprios fabricantes, o que proporciona muito mais economia. “Isso evidencia a credibilidade do Governo do Estado”, frisou o secretário, lembrando que o Tocantins foi um dos primeiros estados a apresentar um plano de imunização e já está com toda a estrutura de armazenamento e distribuição de doses, e com a frota preparada para a distribuição em todo o Estado. Além dessas seringas em estoque, o Governo do Tocantins já licitou mais 1.666.957 unidades.

Edgar Tollini afirmou ainda que está prevista para a próxima terça-feira, 19, uma reunião entre o ministro da Saúde e os secretários estaduais de Saúde, para tratar sobre a vacinação da Covid-19. “Acreditamos que a partir desta data, já teremos um posicionamento sobre o início do processo de imunização em todo o Brasil”, explicou.

Kits de alimentos

Ainda na tarde desta sexta-feira, 15, o governador Mauro Carlesse visitou o galpão da Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social (Setas), onde estão depositados os kits de alimentos que serão distribuídos às famílias tocantinenses a partir desta segunda-feira, 18. Nesta operação, serão beneficiadas inicialmente famílias de 42 municípios. O objetivo é garantir a segurança alimentar e nutricional de famílias vulneráveis e trabalhadores afetados pela pandemia da Covid-19, como afirmou o governador Mauro Carlesse.

“Vamos continuar fazendo esse trabalho de atendimento às pessoas que se encontram em situação difícil em nosso Estado, em virtude da pandemia do Coronavírus”, pontuou o Governador, informando ainda que, em um primeiro momento, serão distribuídos 20 mil kits de alimentos, beneficiando diretamente 20 mil famílias. Segundo a Setas, somente em 2020 foram entregues 1 milhão de kits de alimentos.