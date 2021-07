Covid-19: Prefeitura amplia vacinação para população de 41 e 42 anos neste sábado, 17

A Prefeitura de Palmas ampliou na noite desta quinta-feira, 15, a vacinação contra a Covid-19 para a população sem comorbidade com 41 e 42 anos. O agendamento estará aberto a partir das 14 horas desta sexta-feira, 16, e a vacinação acontece neste sábado, 17, em cinco Unidades de Saúde da Família (USFs), das 8 às 17 horas. Para realizar o agendamento, acesse aqui.

A vacinação prossegue para gestantes em geral, com e sem comorbidade, e puérperas, com mais de 18 anos; trabalhadores da indústria, com Classificação Nacional de Atividades Econômica (CNAE) 35, 36, 37, 38, 39, 53, 59, 60 e 61; da limpeza urbana, transporte urbano, educação, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades/fatores de risco acima de 18 anos e, ainda, aqueles que precisam tomar a segunda dose da Coronavac (21 dias após a 1ª) ou Astrazeneca (80 dias após a 1ª).

Para se vacinar é necessário levar uma cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e, caso precise, laudo que comprove a comorbidade ou declaração que ateste o vínculo empregatício (cópia da carteira de trabalho, contracheque, dentre outros).

Gestantes e puérperas

Para serem atendidas, a gestante e a puérpera devem apresentar documento com avaliação médica, orientando a aplicação da vacina, seja da rede pública ou privada. Além disso, devem levar documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), comprovante de endereço, cartão do SUS, cartão de vacina e a caderneta da gestante (para as grávidas) ou a declaração de nascido vivo ou natimorto para puérperas. A gestante com comorbidade também deve apresentar declaração ou laudo médico que comprove a comorbidade.

Locais de Vacinação – Sábado -17.07.2021

Das 8 às 17 horas

USF 210 Sul (Arse 24)

USF Arno 41 (403 Norte)

USF Albertino Santos – Arse 101 (1.004 Sul)

USF Laurides Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Taquari