Cosemes realiza “Acolhe SUS” 2021 de forma semipresencial

Com o tema “Acolhimento aos Novos Gestores – Acolhe SUS 2021”, o 19º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins, aconteceu nesta terça-feira 23, por intermédio de videoconferência (via zoom) para os gestores dos 139 municípios. O evento é realizado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems/TO), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), Ministério da Saúde (MS), Ministério Público do Tocantins (MPE), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), Conselho Estadual de Saúde (CES) e Distrito Sanitário Estadual Indígena – DSEI.

O Acolhe SUS tem como objetivo promover a integração entre os gestores municipais e Pasta saúde estadual, bem como o Ministério da Saúde, além de promover divulgação de informações, acerca da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), regionalização, financiamento e Redes de Atenção à Saúde para benefício dos usuários do SUS.

Entre os temas foram discutidos os Desafios e Perspectivas da Gestão do SUS para o ano de 2021, Plano Estadual de Vacinação e Operacionalização da Covid – 19, Previne Brasil – Novo Modelo de Financiamento APS, Instrumentos de Gestão do SUS e Sistema de Informações do SUS.

Na ocasião o secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini, parabenizou os novos gestores municipais e falou sobre a importância de enfrentar em conjunto os desafios impostos. “Que todos vocês tenham espírito de liderança, conhecimento e, principalmente, que tenham capacidade de enfrentamento na condição de prefeito. Nós fazemos parte de uma mesma rede que é tripartite – União, Estado e Municípios

– sabemos das nossas responsabilidade e precisamos fazer a nossa parte.”

O presidente do COSEMES/TO, Jair Pereira Lima, destacou que este será um momento importante para todos os novos gestores. “Esse acolhimento é voltado principalmente para vocês, é o momento de ouvirmos as demandas, auxiliarmos e buscarmos alinhar junto aos municípios a melhor forma de otimizarmos as ações do SUS. Tenho certeza que quem assumir a nova gestão do COSEMS estará a disposição para ajudar naquilo que for possível”.

Após a programação do AcolheSUS ocorrerá a eleição da Mesa Diretoria e Conselho Fiscal do COSEMS-TO para o próximo biênio 2021/2023.