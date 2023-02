Corregedores-gerais do CNCG são apresentados a produções literárias defensoriais tocantinenses

Após um primeiro dia de discussões mais focadas nas pautas correcionais de todo o País, o segundo e último dia de atividades da 61ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais (CNCG) das Defensorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal e da União foi dedicado, nesta sexta-feira, 10, à apresentação de duas produções literárias com raízes defensoriais tocantinenses. O início da atividade foi prestigiado pelo 1º subdefensor público-geral do Tocantins, Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves.

Na ocasião, ainda na sala do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) em Palmas, os participantes foram apresentados ao eBook “Livrarte: Poesia como Forma de Livre Pensar” e ao livro “Direitos das pessoas com deficiência física privadas de liberdade: acessibilidade arquitetônica e inclusão no sistema penitenciário”.

Presidente do encontro de encerramento da Reunião, a corregedora-geral na DPE do Acre, defensora pública Fenísia Araújo da Mota, elogiou as realizações, destacando o protagonismo da Defensoria do Tocantins no cenário nacional.

“O que vimos aqui foram duas apresentações belíssimas, dois trabalhos que todos vamos levar para os nossos respectivos Estados, porque elevam o propósito da Defensoria. O Tocantins está de parabéns; se mostra sempre à frente, seja com as inovações tecnológicas ou com ações defensoriais igualmente inovadoras que inspiram as demais defensorias”, enalteceu Fenícia Araújo.

Compartilhando experiências

De acordo com a corregedora-geral da DPE-TO, defensora pública Arassônia Maria Figueiras, as discussões temáticas relacionadas às corregedorias são muito importantes, mas se possibilitar, nas reuniões ordinárias do CNCG, a apresentação de práticas de destaque das Defensorias que sediam os encontros tem muita valia no sentido de se compartilhar experiências institucionais exitosas que podem ser replicadas.

“Este tipo de momento nas reuniões do Conselho é de muita relevância porque é quando todos são apresentados a iniciativas diversas que engrandecem o fazer defensorial, amplificam as possibilidades de atuar enquanto Defensoria e podem catalisar a replicação de ações comprovadamente exitosas em outras localidades. E os nossos convidados ficaram encantados com o que apresentamos; dois projetos profundos, que trazem na essência a missão da Instituição de zelar por quem mais precisa; por isto, ambos merecem o sucesso que estão alcançando”, ressaltou a Anfitriã da Reunião.

As obras apresentadas

O “Livrarte” foi apresentado pela diretora-geral Escola Superior da Defensoria Pública (Esdep), defensora pública Téssia Gomes Carneiro, e pelos servidores da Escola Elis Sodré e Marcelo Werneck, pedagoga e bibliotecário envolvidos com a execução do projeto multidisciplinar que realizou oficinas de poesia e leitura com adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e do Centro de Internação Provisória (Ceip) masculino de Palmas e Gurupi.

Uma realização da Esdep e do Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Nudeca) da DPE-TO, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju), o eBook conta com poesias feitas pelos adolescentes dos sistemas socioeducativos, além de obras de convidados.

Já o livro “Direitos das pessoas com deficiência física privadas de liberdade: acessibilidade arquitetônica e inclusão no sistema penitenciário” foi apresentado pelo defensor público Fabrício Silva Brito, autor da obra. A produção literária é resultado da pesquisa de mestrado do defensor Fabrício Brito e se aprofunda em temas como direito, acessibilidade e inclusão, arquitetura e direitos humanos.

