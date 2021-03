Corpo de Bombeiros Militar é contemplado com 2 mil kits de testagem rápida da Covid-19

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins recebeu nesta sexta-feira, 12, 2 mil kits de testagem rápida da Covid-19, entregues pela empresa Kenerson Go Eyewear. A ação é resultado de articulação do Comando da corporação junto à deputada estadual Luana Ribeiro e ao Governo do Tocantins, considerando a importância dos militares à frente de suas atividades em meio à pandemia do novo coronavírus.

A cerimônia de entrega foi realizada no Centro Integrado de Saúde e Atenção Psicossocial (Cisas), anexo ao lado do Quartel do Comando Geral do CBMTO, com todos os participantes aderidos aos devidos protocolos sanitários. A deputada Luana Ribeiro e a representante da Kenerson, Gicélia Valverde, foram recebidos pelo comandante-geral, coronel Reginaldo Leandro da Silva, e demais oficiais.

“A testagem dos nossos militares é extremamente importante, pois estão à frente dos trabalhos e lidam com pessoas que podem estar ou já estão contaminadas pelo novo Coronavírus. Por isso, temos que testar todos, ter um diagnóstico dos que estão com o vírus, tomar as medidas necessárias de proteção e executar os demais protocolos recomendados. Desta forma, teremos a tropa o tempo todo disponível para bem servir nossa população tocantinense”, destacou o coronel Leandro.

A Kenerson doou um total de 120 mil kits ao Governo do Tocantins, sendo que a deputada Luana Ribeiro foi uma das principais articuladoras para que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fossem contemplados com parte dos testes. Luana fez questão de estar presente nas duas corporações e acompanhar as entregas aos respectivos comandantes.

“Estamos passando por uma das fases mais difíceis desde o início da pandemia e, nesse momento, precisamos trabalhar de forma conjunta para auxiliar a população. Iniciativas como essa nos trazem esperança e força para continuarmos lutando para combater a disseminação do novo Coronavírus”, afirmou a deputada.

Ao receber os kits, o comandante Reginaldo Leandro realizou a testagem, que deu negativa.

Gicélia Valverde, da Kenerson, afirmou que a multinacional está disposta a colaborar com o Tocantins. “Tudo aquilo que nossa empresa puder fazer para ajudar o Estado e as pessoas mais carentes nessa pandemia será feito”, garantiu.

A Kenerson GO Eyewear, que tem sede na região norte de Palmas, cria, produz e distribui óculos para mais de 50 países. Atualmente, ela gera de mais de 400 empregos.