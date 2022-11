Corpo de Bombeiros Militar define empresa para realizar novo concurso público

Nova oportunidade para quem tem interesse na carreira militar como bombeiro. Comece desde já a reforçar os estudos para o próximo concurso público. Publicada pelo Diário Oficial do Estado, a Portaria nº 049, de 11 de novembro, traz as primeiras informações relacionadas ao certame, ou seja, a empresa que vai fazer os estudos e executar as provas será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (CEBRASPE).

O documento é assinado pelo coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. Na Portaria, fica estabelecida a Dispensa de Licitação para a contratação do CEBRASPE, mesma empresa que executou o concurso público do ano passado.

Segundo o documento, o CEBRASPE vai organizar, planejar e executar as três primeiras etapas do concurso público para provimento das duas funções, de Oficiais e Soldados da corporação. O valor global estimado é de R$ 1.444.464,64 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

O volume financeiro destinado no contrato leva em conta a estimativa de que poderá haver 20 mil inscrições pagas, sendo 16 mil para as disputas no ensino médio (Soldado) e quatro mil para nível superior (Oficial).