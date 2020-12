Corpo de Bombeiros Militar contrata banca que fará concurso público que ofertará 115 vagas

Foram definidos na manhã desta terça-feira, 22, os últimos detalhes relacionados ao Concurso Público, para seleção de 100 candidatos para as vagas de soldado segunda classe e 15 para oficiais, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO). O comando geral da corporação estima que cerca de 20 mil pessoas deverão se inscrever para o certame.

A novidade é um passo importante para o CBMTO, que aguarda há anos não só pelo anúncio, mas principalmente pela chegada de novos integrantes para seus quadros.

A publicação do Edital, com todas as informações relacionadas ao certame, é aguardada para o início de 2021.

O certo, por hora, é que a banca contratada para organizar, planejar e executar as três primeiras etapas do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe). A Comissão Organizadora de Concurso, do CBMTO, que é presidida pelo comandante do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Carlos Eduardo Farias, se reuniu por videoconferência na manhã desta terça-feira, 22, com uma equipe da Cebraspe e demais oficiais que integram a comissão.

Para concorrer a uma das vagas, tanto para soldado segunda classe quanto para oficial do Corpo de Bombeiros Militar, o candidato deverá ter entre 18 e 32 anos, além de, no mínimo, nível médio ou ensino superior, respectivamente, para as funções pleiteadas.

A remuneração para ambos os casos é definida pela legislação. Soldado segunda classe: R$ 3.330,99. E, durante o Curso de Formação de Praças, terá vencimentos de R$ 1.665,50.

Para o Curso de Formação de Oficiais, no primeiro ano como Cadete, o valor do salário é de R$ 4.805,62. Porém, após a formação e aspirantado, o oficial assumirá o posto de 2º tenente, com o salário de R$ 10.856,57.