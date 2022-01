Corpo de Bombeiros continua buscas a adolescente desaparecido no Rio Providência, em Miranorte

Pelo terceiro dia seguido, equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) realiza buscas ao corpo de um adolescente desaparecido no Rio Providência, em Miranorte, região central do Estado, cerca de 100 km de Palmas. O garoto brincava com amigos na sexta-feira, 7, quando saltou da ponte e nadou por cerca de 500 metros.

Testemunhas contam que Ivan Gabriel Miranda Silva, 16 anos, desceu até onde estavam algumas pessoas, às margens do rio, teria segurado em uma galhada para sair da água, mas começou a convulsionar. O garoto afundou e não subiu mais.

O local do Rio Providência onde ocorreu o afogamento fica na zona urbana de Miranorte, às margens da BR–153.

O afogamento teria ocorrido no final da tarde de sexta-feira, 7. No sábado, 8, logo nas primeiras horas do dia, mergulhadores da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), ligada ao Corpo de Bombeiros Militar, já realizavam os trabalhos no local.

A ação dos militares conta com equipamentos de mergulhos, embarcação e outros acessórios necessários.

A equipe também percorreu cerca de quatro quilômetros abaixo do ponto onde Ivan Gabriel desapareceu, com buscas superficiais, margeando e observando na procura por possíveis evidências da vítima, mas sem sucesso. Mergulhos também foram realizados no local do afogamento.

Contudo, as fortes correntezas e as águas turvas dificultam as ações dos mergulhadores.