Copa do Mundo – Devido ao jogo da Seleção Brasileira, expediente no Judiciário será das 8 às 14 horas nesta sexta (2/12)

Considerando que o horário do jogo da Seleção Brasileira de Futebol será às 16 horas, coincidindo com o do expediente do Judiciário tocantinense, nesta sexta-feira (2/12), o funcionamento das unidades do Poder Judiciário tocantinense será das 8 às 14 horas, conforme Portaria Nº 2527º.

Como a Seleção Brasileira já está classificada para a fase das oitavas de final da Copa do Mundo, na segunda-feira (5/12) ou na terça (6), dependendo de como ficará a classificação dos grupos, o expediente no Judiciário será das 8 às 14 horas, sem intervalo de almoço.

Nas datas em que houver modificação no expediente forense, os prazos processuais ficam mantidos. Havendo alteração, tão logo se encerre o horário de expediente estabelecido na portaria, terá início o plantão judicial.

Comunicação TJTO