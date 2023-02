Copa de futsal realizada pelo Governo do Tocantins fomenta economia, lazer e esporte em Araguaína

Araguaína se tornou palco das decisões da Copa Noroeste de Futsal. A competição promovida pelo Governo do Tocantins impulsionou a economia local, o esporte e o lazer. As equipes Juventus (master masculino), Guilherme Dourado (aberto feminino) e Trovão Azul (aberto masculino) se consagraram campeões.

Um aulão de ritmos movimentou o último dia de competições e animou o público presente. A Copa Noroeste também impulsionou o futsal feminino da região. Shaiane de Sá Sousa, jogadora do Guilherme Dourado, ressaltou que essa foi mais uma oportunidade de difundir o esporte na região. “Começamos a temporada com o pé direito, espero que essa vitória seja a primeira de muitas. Quero agradecer o Governo do Tocantins por incentivar o futsal feminino”, destacou a atleta.

O evento esportivo contou com R$ 6 mil em premiações, além de troféus para o campeão e vice-campeão de cada categoria. A competição, que contou com mais de 80 equipes inscritas, marcou a retomada das atividades do Ginásio Poliesportivo Noroeste que estava desativado por mais de 15 anos.

O secretário Executivo dos Esportes e Juventude, Flávio Cabanhas, reforça que o evento e a retomada das atividades dessa praça esportiva ajudaram a despertar na comunidade o incentivo para a prática esportiva, além de movimentar a economia local. “Esse foi o início, muitas outras ações serão desenvolvidas nessa quadra para benefício da população. A Copa Noroeste movimentou a economia de um modo geral com o vendedor de geladinho, pipoca, o do espetinho. A comunidade compareceu todos os dias e a final foi um grande sucesso”, frisou.

O vendedor José Milton aproveitou os dias do evento para aumentar o seu faturamento vendendo espetinhos. “Foi bom o movimento, devido à reinauguração da quadra. Durante esses 15 dias, ajudou muito a gente. O esporte ajuda a movimentar o comércio”, enfatizou.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate