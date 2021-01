Convênios entre ATS e Funasa na ordem de R$ 15,8 milhões executarão de obras no Sistemas de Abastecimento

Em atendimento a uma determinação do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, de cumprir as metas estabelecidas pelo Novo Marco do Saneamento, a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) firmou, com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), dois convênios na ordem de R$ 15,8 milhões para execução de obras de melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) em 14 dos 46 municípios concessionários da Agência. Os convênios foram assinados pelo presidente da ATS, Davi Goveia Junior.

Em 2020, a ATS passou por um processo de reestruturação. “Colocamos a casa em ordem, quitamos débitos de outras gestões, realizamos investimentos pontuais e terminamos o ano com superávit na arrecadação. Para 2021, uma de nossas metas é cumprir as determinações do governador Mauro Carlesse, no que diz respeito ao Novo Marco do Saneamento, por isso, estamos em busca de novos recursos para executarmos obras de melhoria do Sistema de Saneamento dos 46 municípios atendidos pela Agência”, afirma o presidente.

O primeiro convênio, no valor de R$ 5 milhões, será destinado às obras de ampliação e melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água dos municípios de Aragominas, Brasilândia do Tocantins, Maurilândia do Tocantins, Muricilândia, Nova Rosalândia, Recursolândia, Rio dos Bois, Sandolândia, Tupiratins e São Félix do Tocantins.

Os outros R$ 10,8 milhões, provenientes do segundo convênio, serão investidos na implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário nas cidades de Fátima, Maurilândia do Tocantins, Novo Acordo e Santa Tereza do Tocantins.

O vice-presidente da ATS, Aguinaldo Lima, que participou ativamente em Brasília (DF) da articulação para a liberação dos convênios, lembrou a importância dos investimentos em obras de saneamento para melhorar a qualidade de vida da população tocantinense. “Essas obras são de grande importância para os municípios, por se tratar também de obras de cunho de saúde pública. Temos que agradecer pelo empenho do deputado estadual Jair Farias, que nos acompanhou para trabalhar na liberação desses recursos, e em especial ao senador Eduardo Gomes, que não mediu esforços para atender essas demandas e destinar essas emendas de mais de R$ 15 milhões para atender a população tocantinense”, afirma.