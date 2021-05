Convênio entre Prefeitura e Sebrae Tocantins irá fomentar o turismo de Porto Nacional

Aconteceu nesta terça-feira, 18, a assinatura do convênio entre a Prefeitura Municipal de Porto Nacional e o Sebrae Tocantins. O convênio tem o objetivo do desenvolvimento sustentável do turismo e a valorização da vocação local: como a pesca esportiva, o turismo religioso, a promoção do centro histórico, da gastronomia, da praia, do artesanato, dentre outros.

O prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, explicou a importância desse convênio para a cidade. “O que nós estamos buscando desde o início é exatamente uma melhor estruturação do comércio de Porto Nacional. Buscamos um sistema que apoie o trabalho desses comerciantes e, ao mesmo tempo, potencialize o turismo no nosso município”, disse o prefeito.

“Essa é realmente uma novidade para a nossa cidade, nós queremos um turismo contínuo e esse convênio irá fazer com que Porto Nacional seja incluído nos principais roteiros turísticos” destacou o secretário do Turismo e Cultura, Fernando Windli.

De acordo com o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, a proposta desta parceria é explorar a vocação natural e toda a tradição do município no período de dois anos. “Vamos trabalhar para fortalecer os comerciantes que compõem o setor do turismo de Porto Nacional por meio da capacitação e do acesso ao mercado, e vamos buscar junto com a Prefeitura, promover o município em todo o estado”, pontuou.

Segundo a gerente do Sebrae de Porto Nacional, Camila Giatti, “ o município tem vocação para o turismo e cabe às instituições a missão de estruturar e tornar a cadeia do turismo cada vez mais competitiva e preparada para ampliar o seu mercado”, pontuou a gerente.

Também estiveram presentes na reunião, a Diretora Municipal do Turismo, Ângela Dantas e Admary Monteiro, Gestora Projeto Turismo Sebrae.