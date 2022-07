Contribuintes inscritos no Nota Premiada podem converter cupons até 31 de julho

Os contribuintes inscritos no Programa Nota Premiada Palmense têm até o dia 31 deste mês para converterem seus cupons e participarem do prêmio referente ao me de agosto. Até a tarde desta terça-feira, 19, já haviam sido registrados 2.316 bilhetes, conforme informações do portal do Programa. O próximo sorteio será em 20 de agosto.

Resultados

Já os resultados deste mês de julho foram divulgados no último sábado, 16. Nesta edição mais contribuintes 31 foram contemplados com o prêmio principal de R$ 10 mil, para o primeiro colocado e trinta prêmios de R$ 500, distribuídos do segundo ao 31º contemplado. Concorreram desta vez 5.351 cupons, somando R$ 25 mil reais.

O Programa

O Nota Premiada Palmense é um programa que tem como objetivo incentivar a exigência da Nota Fiscal de Serviços (NFSe) e promover a cidadania, ao mesmo tempo que dá prêmios e descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Para participar no Nota Premiada é necessário que o contribuinte pessoa física se inscreva no Programa e na contratação de serviços exija a nota fiscal, exclusivamente no formato eletrônico, emitida em favor de seu CPF. A partir do cadastro, todas as NFSe neste formato irão gerar créditos automaticamente.

