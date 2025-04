Contemplado por edital do Governo do Tocantins, Festival Troca de Aplausos encerra apresentações com casa cheia e planos de expansão

O 2º Festival de Dança Troca de Aplausos encerra sua segunda edição neste sábado, 5, no Teatro do Sesc, em Palmas. O evento, que promove a interação entre novos bailarinos e coreógrafos com profissionais experientes do Tocantins, terá sua apresentação final gravada e exibida nas redes sociais, pelo perfil @festival.troca no Instagram. A iniciativa foi contemplada em edital da Secretaria de Estado da Cultura, lançado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo do Tocantins.

Durante a última semana de março, os 12 bailarinos selecionados participaram de encontros com orientadores para aprimorar suas coreografias. A professora Lilian Della Costa destacou a importância da experiência. “É incrível o que o Troca faz e como aprendemos com os novos. Desde a primeira edição, já sentimos este clima gostoso e todas essas emoções que vemos no palco”, afirmou. As coreografias abordam temas como resistência ao racismo, conflitos internos, dualidade do prazer (inspirada em Clarice Lispector) e sentimentos contraditórios. A apresentação ocorrerá às 19 horas, com entrada gratuita.

Os bailarinos/coreógrafos participantes desta edição são: Ákila Tauane Oliveira Martins, Ana Clara Silva Rodrigues, Ana Flávia Carneiro de Oliveira, Ana Paula Oliveira dos Santos, Chaylla Ramos de Carvalho, Claudiana Rodrigues, Davi Dias do Amaral, Esthefany Lara, João Gabriel de Oliveira, Luiz Fernando Araújo, Nicole Paixão Santiago e Remerson Alves Silva.

Realização

O Festival de Dança Troca de Aplausos é uma mostra não competitiva voltada para a formação de novos bailarinos e coreógrafos. O evento é dirigido pelo bailarino e coreógrafo Fernando Faleiro, produzido por RGI Produções Artísticas e realizado com recursos da Lei Complementar Paulo Gustavo (Lei nº 195/2022), com apoio do Governo Federal, Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura (Secult), por meio do Edital nº 19/2023 – Artes Tocantins 2023.

De acordo com Fernando Faleiro, a edição deste ano já está com ingressos esgotados. Ele defendeu que a ideia é expandir o festival para o interior do Tocantins e descentralizar o acesso à dança. “A gente já está pensando em ir para o interior do Tocantins para sair um pouco da capital, descentralizar bastante, porque ele é um festival, antes de tudo, formativo de troca de conhecimento. Então é um dos próximos projetos que a gente está pensando em inscrever na Rouanet Norte e na Rouanet Jovem”, revelou.

