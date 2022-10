Consepre – TJTO sedia o IV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil a partir desta quarta-feira (5/10)

Por Assessoria

Presidido pelo desembargador João Rigo Guimarães, o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) será anfitrião, a partir desta quarta-feira (5/10), em Palmas, do IV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), cuja programação é voltada para temas ligados à inovação e vai até a próxima sexta-feira (7/10). Com apresentações culturais, a abertura do evento será às 19 horas no auditório da sede do TJTO, na Capital.

O Consepre, que atualmente é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), desembargador José Laurindo de Souza Netto, tem como objetivo consolidar uma linha de entendimento nacional em termos de reestruturação da representatividade institucional dos presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o País.

No Tocantins, durante o encontro, os dirigentes dos tribunais, além de juízas e juízes auxiliares das respectivas presidências, irão participar de palestras, painéis e oficinas, na Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), com explanações e debates sobre inovação tecnológica e seu impacto, por exemplo, na neurociência, justiça virtual, processos criativos, inteligência artificial e as transformações digitais. Os participantes também participarão de discussões internas e momentos de integração entre as instituições.

Confira a programação

Quarta-feira – 5/10

19h – Abertura

Local: Auditório do TJTO

Quinta-feira – 6/10

Programação presidentes

9h – Credenciamento;

9h30 – Abertura dos trabalhos

10h- Palestra: A Justiça virtual entre o humano e o algoritmo – desembargador Marco Villas Boas (diretor-geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – Esmat; e presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escola Estaduais da Magistratura – Copedem).

Programação Juízes Auxiliares e assessores

9 horas – credenciamento na Esmat

9h10 – Palestra: O Papel do Ecossistema na Transformação Digital – Ademir Piccoli (advogado, ativista de inovação e idealizador do Judiciário Exponencial);

9h40 – Palestra: Colaboração no Judiciário: Case Justiça do Trabalho – Alexandre Rosa Camy (secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT);

10h30 – Palestra: Liderança, Neurociências e Tecnologia – Marielva Andrade Dias (vice-presidente de Negócios Instituições Públicas da Positivo);

11h – Palestra: Inteligência Artificial e Redes Neurais – Augusto Niche Teixeira (doutor e mestre em Educação. Gerente de DHO da Summit – Tris & Artools);

12h – Almoço;

14h – Oficina: Processo Criativo e Inovação em Rede – Augusto Niche Teixeira (doutor e mestre em Educação. Gerente de DHO da Summit – Tris & Artools)/ David Montalvão Junior (líder em Consultoria, Inovação e Educação no JE. mestre em Inovação e doutorando pela UFRN).

14h30 – Reunião Reservada – Presidentes de Tribunais De Justiça

Local: Esmat

17h –Debates entre os juízes auxiliares

Sexta-feira – 7/10

10h – Abertura (auditório TJTO)

10h15 – Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos juízes auxiliares durante a programação técnico-científica aos presidentes;

11h30 – Leitura e aprovação da carta de palmas (encerramento)

Local: Auditório do TJTO

Texto: Samir Leão

Comunicação TJT