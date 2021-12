Conselho Municipal dos Direitos da Mulher abre inscrições para eleição 2022

Entidades da sociedade civil que atuam na promoção dos direitos da mulher e que buscam combater a discriminação e a violência contra esse grupo são convocadas para participar do processo eleitoral para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Palmas (COMDIM) no biênio 2022-2024. As inscrições podem ser feitas de 17 de janeiro seguem até 27 de janeiro de 2022.

O resultado final das entidades escolhidas será divulgado no dia 17 de fevereiro de 2022 e a posse deverá acontecer no dia 25 do mesmo mês.

No total, serão 10 vagas a serem preenchidas entre as entidades da sociedade civil que atuam na promoção dos direitos da mulher, compostas por cinco representantes titulares e cinco suplentes.

Documentação

As inscrições funcionarão de forma presencial no escritório da Superintendência de Políticas e Controle Social, situada na Secretaria do Desenvolvimento Social, na Quadra ACNO 11 (103 Norte) Rua do Pedestre NO-09 LT 09. Deverão ser protocolados os seguintes documentos:

– Cópia e original do Registro Geral – RG e CPF do Representante legal da entidade;

– Cópia e original do Estatuto Social;

– Cópia e original da Ata da Eleição da última Diretoria;

– Declaração original do representante legal firmando a autenticidade do teor e forma dos documentos apresentados na alínea ‘a’, sob pena de responsabilidade criminal por falsidade ideológica ou documental;

– Termo original indicando o representante da entidade no processo de eleição, assinado pelo presidente, acompanhado de cópia e original da cédula de identidade do representante.

Confira o edital para mais detalhes sobre o processo eleitoral e inscrição.