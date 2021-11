Conselho Estadual de Saúde realiza eleição da mesa diretora para triênio 2021-2024

O Conselho Estadual de Saúde (CES/TO) realizou nesta sexta-feira, 05, em reunião extraordinária, a eleição da mesa diretora para o triênio 2021-2024. A chapa eleita foi a única inscrita e aprovada por unanimidade. A lista completa com os membros do CES para o triênio 2021-2024 foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 5882, do dia 08 de julho de 2021.

A nova mesa diretora tem mandato vigente no período de 08 de novembro de 2021 a 07 de novembro de 2024. “O trabalho que realizamos nos últimos três anos fez com que ganhássemos a credibilidade para a reeleição. É uma grande responsabilidade. Iremos dobrar os trabalhos e mostraremos para a sociedade a importância do controle social dentro do Conselho, discutindo a saúde como um todo, defendendo o SUS. Queremos contar com a participação da Secretaria de Estado da Saúde e de todos os membros do Conselho. Vamos contribuir para melhorar a saúde pública do Tocantins”, disse o presidente reeleito do CES/TO, Mário Benício dos Santos.

O Conselho

O Conselho Estadual de Saúde do Tocantins é uma instância colegiada de natureza permanente e com finalidades deliberativas e fiscalizadoras sobre a execução das políticas públicas de saúde para o Estado do Tocantins.

Eleitos para Mesa Diretora

Presidente: Mário Benício dos Santos – Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)

Vice-presidente: Ruth Caetano Cardoso – Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agriculturas Familiares (FETAET)

1º secretário: Elsimar Cabral Ferreira – Associação Estadual de Direitos Humanos (MEDH/TO)

2º secretário: Jair Clarindo da Silva – Convenção Batista do Tocantins (CBT)

Secretário suplente: Florisval Pereira da Silva – Associação Tocantinense de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias (ATACOM)

1º tesoureiro: Giancarlo de Montemor Quagliarello – Sindicato dos Cirurgiões-Dentistas do Estado do Tocantins (SICIDETO)

2º tesoureiro: Willson da Rocha Silva – Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Tocantins (SINTSEP/TO)

Tesoureiro suplente: Jonas José Correa – Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Estado do Tocantins (SINDESSTO)