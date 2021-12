Conselho Estadual de Recursos Hídricos empossa novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso

Os novos membros que passaram a compor o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso (CBHRF), para o mandato 2021/2024 foram eleitos e tomaram posse nessa quinta-feira, 02, em Gurupi. Os 11 representantes do poder público, 11 membros representando os usuários de água e outros 11 da sociedade civil foram empossados pelo secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), o diretor de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Aldo Azevedo.

O comitê, também conhecido como “parlamento das águas”, é um espaço de discussão e decisão das questões relacionadas aos recursos hídricos, com objetivo de acompanhar, coordenar e viabilizar cada ação do plano da bacia do Rio Formoso.

Segundo a gerente de Gestão de Recursos Hídricos da Semarh, Gorete Cordeiro, os novos membros do comitê “têm pela frente o desafio de apoiar o desenvolvimento de debates para proteção da bacia, além desenvolver mecanismos estratégicos de gestão que garantam ações pautadas na sustentabilidade e na conservação dos recursos hídricos”.

Mesa diretora

A mesa diretora do comitê, escolhida pelos integrantes por meio de votação, é composta por um presidente, um vice-presidente e um membro de cada uma destas entidades: sociedade civil, poder público e usuários de água.

No segmento sociedade civil organizada, a Universidade Federal do Tocantins (UFT) será representada por Jair da Costa Oliveira Filho, reconduzido à presidência do CBHRF, assim como o secretário executivo Maxwell Viana Panta, da Prefeitura de Lagoa da Confusão, representando o poder público, também reeleito. Já o Distrito de Irrigação Formoso representará os usuários de água, tendo Evaldo Costa Martins eleito como vice-presidente.

O presidente reeleito declarou a satisfação pelo apoio dos colegas de comitê na chapa, o que para ele representa que o trabalho tem sido bem feito, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia. “Nossa bacia tem mais de 400 km de cumprimento, é uma região de muitos conflitos e o comitê de bacia está presente para fazer gestão, afinal é a primeira instância de resolução de conflitos”, afirmou.