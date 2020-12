Conselho Deliberativo da APA Serra do Lajeado prorroga edital de renovação do colegiado para o biênio 2021/2023

Nesta segunda-feira, 21, o Conselho Deliberativo da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Lajeado, prorroga o Edital de Chamamento da Sociedade Civil nº 01/2020, que convida as entidades interessadas a se habilitarem ao processo de renovação do colegiado para o Biênio 2021/2023.

Os interessados em atuar na região da APA Serra do Lajeado, devem realizar o envio de documentos, para participar do processo seletivo dos candidatos à cadeira na nova gestão do colegiado, conforme o cronograma que estabelece prazos desde a candidatura à posse dos novos conselheiros.

Cronograma

28/12/2020 – data limite para o recebimento de candidaturas das instituições interessadas;

30/12/2020 – divulgação dos inscritos;

20/01/2021 – apreciação das inscrições;

22/01/2021 – divulgação das instituições selecionadas;

01/02/2021 – posse dos conselheiros.

Informações

O Conselho Deliberativo da APA Serra do Lajeado foi instituído pela Portaria nº. 530 de 29 de dezembro de 2011, conforme a Lei n° 1.560/2005. A prorrogação do Edital de Chamamento da Sociedade Civil nº 01/2020, está disponível no item Editais da página do Colegiado, dentro do item Conselhos no menu à esquerda da tela, na página http://naturatins.to.gov.br ou direto no endereço https://central3.to.gov.br/arquivo/544887/.

Em caso de dúvidas sobre o referido edital e sua prorrogação, o interessado deve enviar a solicitação de esclarecimento para o e-mail http://apaserradolajeado@naturatins.to.gov.br.