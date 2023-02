Conselho de Governança Pública reforça apoio técnico à Agrotins e avança em debate de ações estratégicas de outras áreas da Gestão

O Conselho de Governança Pública (CGOV) confirmou nesta sexta-feira, 7, durante reunião na Casa Civil, que prestará suporte e apoio técnico à realização da 23ª Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2023. Com o tema Compliance no Agro, o evento vai contribuir com debate sobre o uso de instrumentos de regulação aplicados no desenvolvimento das atividades de pequenos, médios e grandes produtores rurais do Tocantins.

“Debatemos de que forma vamos apresentar o tema, Compliance no Agro, para que o produtor possa seguir o conjunto de regras impostas, tanto pelo mercado, quanto pelos órgãos de controle. O que será apresentado é um produto que tenha certificação de origem, para que o consumidor saiba que está adquirindo um produto livre de trabalho escravo, de problema ambiental, possuindo sempre as certificações necessárias”, explicou o secretário de Agricultura e Pecuária, Jaime Café.

Os membros do CGOV também avançaram no debate de ações estratégicas de outras áreas da gestão estadual, como a implantação e acompanhamento da residência de pós-graduação para servidores públicos por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz); o monitoramento de ações e projetos do Estado pela Casa Civil; e o funcionamento do escritório de gestão e acompanhamento dos projetos novos e antigos da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Ainda durante a reunião do Conselho, a pesquisadora da área de liderança e gestão, Zizi Martins, da Bahia, apresentou projetos que podem ser desenvolvidos no Tocantins, a partir de experiências na área acadêmica e experimental no setor público. “Conversamos sobre como elaborar planejamentos estratégicos, como pensar em programas especiais dentro do Estado e como pensar em capacitações feitas para a realidade dos servidores do Tocantins. O Estado já está muito avançado, quando implementou esse Conselho de Governança e a gestão está demonstrando vontade de aplicações de normas em relação a governança”, considerou Zizi Martins.

O secretário-chefe da Casa Civil e coordenador do CGOV, Deocleciano Gomes Filho, considerou a reunião oportuna para receber demandas e sugestões para melhorar as ações da gestão governamental. “Entendemos o trabalho que temos à frente e o quanto isso demanda tempo. Precisamos constantemente reunir nossas equipes para termos avanços em questões como metodologia de gestão, governança e ações do Governo que precisam de aprimoramento”, enfatizou.

A reunião contou, ainda, com as participações do procurador-geral do Estado, Kledson de Moura Lima; Secretário da Administração, Paulo César Benfica Filho; Reitor da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, Augusto Rezende Campos; Secretário-Chefe da Corregedoria, Senivan Almeida; Corregedor do CGE, Luciano Ribeiro e representantes das secretarias da Fazenda, Planejamento e Orçamento e Casa Civil.

Edição: Luiz Melchiades