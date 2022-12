Conselho de Desenvolvimento Econômico aprova concessão de benefícios fiscais para empresas e aporte de recursos para projeto de empreendedorismo em sua 115° reunião ordinária

A Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), realizou na manhã desta quarta-feira, 14, a 115° reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE-TO). Na ocasião, foram discutidas as aprovações de incentivos fiscais para quatro empresas implantadas no Estado e a apresentação do projeto Tocantins Empreendedor.

Os conselheiros aprovaram em reunião, incentivos fiscais do programa Proindústria na modalidade implantação, para as empresas, Laticínio do Bico Ltda, do município de Augustinópolis; Calnorte Extração de Calcário Ltda, no município de Xambioá; Mundo dos Ferros Distribuidora de Ferros e Aço Ltda, em Palmas e Distribuidora de Ferros e Aço B & R Ltda, no município de Araguaína. A estimativa é de que, com esses benefícios, novos postos de trabalho sejam gerados no Estado.

O conselheiro Jorge Couto, representante da Secretaria da Fazenda, agradeceu pela participação nas reuniões realizadas durante o ano. “Quero dizer verdadeiramente que tenho muita satisfação em estar aqui uma vez por mês participando das reuniões, eu me sinto muito à vontade, o ambiente é muito bom e sempre sou bem acolhido. Agradeço a cada um pelo desempenho e trabalho nesse ano, e desejo a todos um ano de 2023 muito feliz, esperamos que seja um ano muito mais produtivo”, finalizou.

Na ocasião o conselheiro Maurício Fregonesi parabenizou a apresentação do projeto Tocantins Empreendedor “Parabenizo a apresentação do projeto está excelente, e muito bom, não adianta criar as vagas de empregos se nós não ensinarmos as pessoas que irão empregar nessas vagas criadas”, disse.

Durante a reunião, a secretária executiva da Sics, Geanny Pinheiro, fez a apresentação do projeto Tocantins Empreendedor, que é destinado a atuais e futuros empreendedores do Estado. Após apresentação, o conselho aprovou o aporte no valor de R$ 2 milhões em recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE-TO), para execução do projeto.

O secretário da Sics e presidente do CDE-TO, Carlos Humberto Lima, apresentou um balanço das ações realizadas pelo Conselho entre o período de outubro/2021 a dezembro/2022.

“Nesse período, 55 empresas foram beneficiadas, gerando 5.485 novas vagas de emprego, contribuindo, dessa forma, para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Estamos trabalhando e levando atividade econômica para todos os municípios polos no Estado, agradeço muito a dedicação do conselho, pois sem eles nós não conseguiríamos organizar isso tudo”, finalizou o gestor.

