Conhecendo a gestão: José da Guia é novo secretário da Assistência Social, Trabalho e Habitação

Com o início da nova gestão, José da Guia assumiu a Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação com a missão de continuar com as ações já desenvolvidas pela gestão anterior, buscando fortalecer o trabalho do prefeito Wagner Rodrigues. Ele é o segundo secretário da série “Conhecendo a gestão” de Araguaína, que pretende aproximar a população dos secretários, conhecendo seus currículos e as funções de suas pastas.

José da Guia é natural de Floriano (PI), veio para Araguaína ainda criança com a família, onde estudou e construiu sua carreira, desenvolvendo perfil técnico na área de Educação e Ação Social. Formou-se em Letras pela Unitins e especializou-se em Gestão Educacional pela Universidade Católica de Brasília.

De acordo com o prefeito Wagner Rodrigues, a escolha se deu por conta do perfil de liderança do secretário. “Nosso secretário José da Guia tem ampla experiência na gestão pública e durante todos estes anos se mostrou um gestor com visão sobre a área financeira, pedagógica, jurídica e administrativa, formando um perfil ideal para essa pasta”, explicou o prefeito.

Servidor público estadual desde 1994, José da Guia exerceu desde funções no departamento financeiro até a direção de Unidade Escolar. Já atuou como diretor regional de educação e na Prefeitura de Araguaína, já foi superintendente de Proteção Social Especial na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social e secretário da Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Olhar social

Com um olhar voltado para a população em situação mais vulnerável, a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação tem sido de extrema importância no apoio às famílias de Araguaína durante o período de pandemia, com a entrega de cestas básicas, criação do Programa Banho Solidário para pessoas em situação de rua, atendimento completo de uma equipe multidisciplinar (assistente social, psicólogo, pedagogo e enfermeira).

“Com um planejamento que envolve toda a comunidade, a Prefeitura tem ido além do assistencialismo social, capacitando de forma gratuita a comunidade, além de todo o apoio para o desenvolvimento das ferramentas que tirem as famílias de condições vulneráveis. Meu papel como secretário é justamente fomentar ainda mais ações que possam tornar esse efeito positivo na comunidade ainda maior”, disse José da Guia.

Função da secretaria

A função da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Araguaína é assessorar, planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades do Município, relacionadas com o trabalho e assistência social, além de formular e executar a política habitacional do município, emitir alvará de licença de construção para habitações unifamiliares.

Ainda faz parte da pasta ter à disposição das famílias de baixa renda projetos executivos para a construção de casas, bem como auxiliá-las e orientá-las para a obtenção de crédito imobiliário junto às instituições financeiras, fazer a seleção ou a pré-seleção para os programas habitacionais governamentais, estimulando o associativismo e o cooperativismo habitacional e promovendo um amplo programa de regularização fundiária urbana.