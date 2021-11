Confira o que abre e fecha na rede de saúde de Palmas durante o feriado

Por conta do ponto facultativo do Dia do Funcionário Público, na segunda-feira, 1º, e o feriado nacional do Dia de Finados, na terça, 02, os serviços públicos da rede de saúde da Capital terão alterações no funcionamento. Na saúde, o expediente será mantido para os serviços essenciais, que, por natureza, exijam regime de plantão permanente, como os atendimentos de saúde.

Estarão abertos o Centro de Atenção Especializada Francisca Romana Sousa Chaves (Policlínica da Quadra Arno 31), Policlínica de Taquaralto e o Ambulatório de Atenção à Saúde Dr. Eduardo Medrado (Amas). As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 (Samu) funcionam normalmente, 24 horas. Já o Caps AD III também fica aberto 24 horas, apenas para acolhidos.

As Unidades de Saúde da Família (USFs), o CAPS I, CAPS II, Henfil e a sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ficaram fechadas nos dois dias.

A vacinação nas unidades de saúde será retomada na quarta-feira, 03.