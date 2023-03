Conferência Municipal de Saúde elege 36 delegados para etapa estadual

Também foram escolhidas 20 propostas para melhorar a realidade do SUS

Após debates durante a 12ª Conferência Municipal de Saúde de Palmas, encerrada nessa sexta-feira, 17, a população aprovou 20 propostas para melhorar a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e elegeu 36 delegados para a etapa estadual, que ocorre nos dias 13 e 14 de maio. Dos delegados municipais eleitos, 18 são usuários do SUS, nove são trabalhadores e os outros nove são gestores e prestadores de serviço do SUS.

As diversas propostas para a Rede Municipal de Saúde de Palmas foram sugeridas pela população de todas as regiões da Capital ao longo das pré-conferências realizadas em fevereiro. As ideias foram organizadas e transformadas nos 20 pontos, a partir dos quatros eixos da Conferência, que eram: ‘O Brasil que temos. O Brasil que queremos’; ‘O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas’; ‘Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia’; e ‘Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas’. A lista de propostas escolhidas estará disponível no site da Prefeitura de Palmas a partir da próxima semana.

O membro do Conselho Municipal de Saúde e delegado, João Cardoso, conhecido como Seu Ubaldo, é representante dos usuários e tem mais de 24 anos de atuação no Conselho. Ele afirma que a Conferência foi uma importante ferramenta para preparação dos delegados. “A conferência capacita quem participa dela para entender melhor o papel dos poderes na promoção da saúde pública, de forma que a gente possa cobrar um SUS melhor a partir de discussões embasadas. Sendo que a intenção maior da conferência é garantir tanto um atendimento de qualidade e também a atenção ao profissional de saúde”, afirma.

Conferência

A 12ª Conferência Municipal de Saúde contou com a participação de cerca de 500 pessoas ao longo dos dois dias. Organizada pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) teve o apoio e parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp).

As conferências acontecem a cada quatro anos e são divididas em três etapas (municipal, estadual e nacional) para planejar propostas e servir de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual a cada triênio, a partir dos relatos da população, usuária do SUS, e os debates provocados. As propostas aprovadas na 17ª edição nacional, após as estampas estaduais, servirão como base para o planejamento 2024-2027.

Texto: Semus/Palmas

Edição: Secom