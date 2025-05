Conferência Municipal da Cidade de Palmas chega à 7ª edição com foco em desenvolvimento urbano sustentável

A Prefeitura de Palmas, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), convocou oficialmente a 7ª Conferência Municipal da Cidade de Palmas. O evento será realizado nos dias 13 e 14 de junho, no Parque Municipal da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira, localizado na Área Verde 301 Sul, Avenida NS 1, Plano Diretor Sul. A convocação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 26.

A Conferência tem como tema: “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, e integra a etapa preparatória da 6ª Conferência Nacional das Cidades e da 6ª Conferência Estadual das Cidades de Tocantins.

“A realização da Conferência tem como objetivo promover um espaço democrático de debate e proposição de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano de Palmas, com foco em participação social, justiça territorial e sustentabilidade”, informa o secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária e presidente do CMDU, Israel Henrique de Melo.

Comissão



A organização do evento está a cargo da Comissão Organizadora Municipal, instituída pela Portaria/SEDURF Nº 050/2025. Entre suas responsabilidades estão: a elaboração do Regimento Interno da Conferência, a mobilização da sociedade civil e do poder público, a organização da infraestrutura do evento, o credenciamento de participantes e a coordenação geral das atividades.

A Comissão também será responsável por sistematizar as propostas elaboradas durante a Conferência e garantir a eleição de delegados e delegadas que representarão Palmas na etapa estadual.

Participação e credenciamento



As conferências municipais são públicas e abertas à participação de todos os cidadãos. Para integrar os debates e atividades, é necessário o credenciamento prévio, com identificação do participante conforme os segmentos definidos no Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades.

Durante o evento, representantes dos diversos setores da sociedade terão a oportunidade de contribuir com sugestões e propostas para a formulação de políticas urbanas mais eficientes, inclusivas e democráticas. Mais informações e orientações sobre o processo de credenciamento e a programação oficial serão divulgadas nos canais institucionais da Prefeitura de Palmas posteriormente.