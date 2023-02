Concursos, manutenção da DRACMA, pagamentos dos aluguéis para PC, aquisição de novas viaturas e convocação de aprovados da PM, são algumas das ações do Deputado Júnior Geo para Segurança Pública do Tocantins

Por Redação

“Todos nós sabemos que a segurança pública merece mais atenção do poder público. É por isso que vocês sempre acompanham por aqui as nossas ações em prol da área. Cobramos gestão do governo, concursos para as forças de segurança, policiamento em todas as cidades e muito mais”, afirma a publicação do deputado Junior Geo.

Relembre alguns dos trabalhos Legislativos do parlamentar na Assembleia Legislativa do Tocantins, em prol da Segurança Pública do Estado:

DRACMA





Preocupado com o fechamento da Delegacia de Crimes de Maior Potencial contra a Administração Pública (DRACMA) no governo Carlesse, o deputado Professor Júnior Geo (PROS) oficiou as autoridades competentes reforçando a sua opinião e solicitando a continuidade da delegacia. Os documentos foram encaminhados ao Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM).

Quando levantaram a possibilidade de uma criação de Diretoria de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado que envolveria a DRACMA, Geo insistiu na necessidade da emenda para que o diretor do departamento fosse um delegado de carreira e não alguém meramente indicado pelo Executivo, mas foi voto vencido. O Governo, por meio de decreto, que não necessita da aprovação do parlamento, dispôs sobre o fim da delegacia.

Má gestão do Governo Carlesse com a segurança pública



Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa o deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS) cobrou do Governo Carlesse, informações referentes à ausência de pagamentos dos aluguéis de imóveis utilizados pela Polícia Civil do Estado. Conforme o Diário Oficial do dia 9 de março de 2020, o Governo Carlesse publicou diversos Termos de Reconhecimento de Dívidas referentes ao ano de 2019, que somaram mais de um milhão de reais.

“Nos deparamos novamente com a mesma problemática em relação à ausência de pagamento de aluguéis de prédios da Segurança Pública. O Governo agora reconheceu dívida de um milhão e setecentos mil em aluguéis. Eu não consigo entender, se tem dinheiro para 40%, porque não tem dinheiro para pagar o básico, que é o aluguel da segurança pública?”, questionou Geo, ao relembrar o aumento que ocorreu sobre o salário dos que ocupam o primeiro e segundo escalão do governo em 2019.

Emendas garantiram novas viaturas para Polícia Científica do Tocantins

O deputado estadual Professor Júnior Geo esteve presente na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-TO) para realizar a entrega de duas viaturas, modelo pic up, que atenderão as demandas da Superintendência da Polícia Científica. A aquisição dos carros é oriunda da emenda parlamentar destinada pelo deputado no valor de R$ 123.750 mil, juntamente do valor de R$ 18.250 mil advindo da própria Secretaria.

Emenda para reestruturação de imobiliário da cadeia de custódia e outra, para estruturação e aparelhamento da 4º Delegacia de Polícia Civil

Durante a entrega, o deputado destacou outros direcionamentos de emendas parlamentares para a Segurança Pública, entre eles, uma no valor de R$ 84 mil para reestruturação do imobiliário da cadeia de custódia e outra no valor de R$ 100 mil para estruturação e aparelhamento da 4º Delegacia de Polícia Civil, localizada no Jardim Aureny I e para a 5ª Delegacia de Polícia Civil de Taquaralto.

Júnior Geo defendeu o chamamento de aprovados do concurso da PM

O parlamentar defedneu o chamamento dos aprovados para um novo curso de formação da Polícia Militar do Tocantins (PMTO). De acordo com o parlamentar, a população precisava muito do trabalho deles, dado ao déficit de quase seis mil policiais que existe atualmente e que tem proporcionado um sentimento de medo e de insegurança nas pessoas.