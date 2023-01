Concursos da Guarda Municipal, Educação e Quadro Geral ocorrerão em 2023 – garante prefeita Cinthia

Por Romilton Messias/Folha do Tocantins

Com 12 mil inscritos até o momento no certame da Guarda Municipal, a prefeita Cinthia Ribeiro, publicou em seu Instagram que neste ano de 2023, a Prefeitura de Palmas realizará o lançamento de dois editais, um para Educação e outro para o Quaro geral do Municio.

“Quem aqui quer trabalhar na @cidadepalmas ? O concurso da GMP ja tem 12 mil inscritos e até o fim do período de inscrições, esse número pode crescer muito mais. Logo lançaremos o edital do concurso da educação e do quadro geral! Foco nos estudos ein? A concorrência promete ser acirrada”, afirma a publicação.

