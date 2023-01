Concurso Fiscalize em 1 Minuto divulga vencedor neste mês de janeiro

A Comissão Organizadora da 3ª edição do concurso Fiscalize em 1 Minuto, promovido pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO), informou que a divulgação do vencedor dessa etapa acontecerá em janeiro de 2023. Havia a previsão de divulgação do resultado ainda neste mês de dezembro, mas a Comissão julgadora precisa de mais prazo para concluir as notas avaliativas dos vídeos que concorrem ao prêmio.

A premiação para o vencedor é um aparelho smartphone. Os inscritos no concurso Fiscalize em 1 Minuto concorrem com vídeos feitos em celular, no formato vertical, com duração de 1 minuto e com conteúdo que aborde o tema Controle Social.

O concurso tem como objetivo destacar o trabalho realizado pela Ouvidoria da Corte de Contas e fazer com que a população tocantinense seja mais ativa e participe da gestão municipal e estadual, acompanhando a aplicação de recursos públicos e exercendo o Controle Social.