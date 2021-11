Concurso de culinária premiará com R$ 12 mil merendeiras da rede municipal em Gurupi

Para comemorar o Dia da Merendeira Escolar, celebrado neste sábado, 30 de outubro, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação, lançou o concurso de culinária ‘Cozinha Criativa’, que vai distribuir R$ 12 mil de premiação em dinheiro para as receitas vencedoras. O período de inscrição começou hoje, e segue até 06 de novembro.

Os participantes podem se inscrever preenchendo um formulário que consta no edital do concurso (CLIQUE AQUI) e enviar pelo e-mail: cozinhacriativa@semeg.gurupi.to.gov.br. O documento também explica o cronograma, as etapas e as regras do concurso.

Só podem participar merendeiras e merendeiros que atuam em escolas públicas da rede municipal da Educação de Gurupi. “Em homenagem ao Dia da Merendeira Escolar, lançamos esse concurso. No ato da inscrição a participante vai especificar que produtos alimentícios ela necessita dentro daquela receita escolhida, e se caso, não tiver no estoque da cantina no momento, vamos providenciar o fornecimento. Não será só o prêmio em dinheiro, a receita vencedora será incluída no cardápio da merenda da rede municipal”, disse Amanda Costa, Secretária da Educação de Gurupi.

A merendeira, Hélia Dias dos Reis, que é aluna do curso de panificação oferecido pela Prefeitura de Gurupi e em andamento no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), ficou animada com a novidade. Ela já trabalha na área há 17 anos e vai participar do concurso. “É um incentivo e tanto, e nos estimula a caprichar ainda mais nos pratos. Eu já estou pensando na galinhada como opção de prato para inscrever no concurso”, declarou.

PREMIAÇÃO

Também serão critérios de avaliação, a boa higienização nas cantinas e na manipulação dos alimentos, entre outros requisitos. Com premiação em dupla de participantes vencedoras, o prêmio será distribuído para as três primeiras melhores receitas. Podem se inscrever até duas merendeiras por escola.

R$ 2.500 (1º lugar)

R$ 2.000 (2º lugar)

R$ 1.500 (3º lugar)

“Estamos oferecendo duas premiações para duas merendeiras por escola. Queremos a participação delas tanto para que levem novidade para a cozinha, e também valorização para área delas”. Disse a diretora de Apoio às Escolas e ao Estudante, Denilza Carvalho.