Concurso da Guarda Metropolitana de Palmas tem mais de 15 mil inscrições confirmadas

O concurso público para ingresso na Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) será disputado por 15.741 candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas, após o fim do prazo para pagamento da taxa ou análise do pedido de isenção. Estão em disputa cem vagas para guardas metropolitanos, das quais 50 são para o cadastro de reserva. Há candidatos de 24 estados e do Distrito Federal, mas a esmagadora maioria é do Tocantins, 13.794 inscritos. Maranhão (598), Goiás (465) e Pará (361) são os estados vizinhos com maior número de candidatos.

“Este número significativo de adesão ao concurso mostra que estamos no rumo certo, que temos credibilidade e que nossa política de valorização do servidor permite que mais pessoas desejem integrar o quadro de efetivos da Prefeitura de Palmas. Estou muito feliz com esse quantitativo”, destacou a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. A remuneração inicial de um guarda metropolitano em Palmas é de R$ 3.440,77, acrescida de gratificação por atividade perigosa.

A aplicação da prova objetiva está agendada para o dia 2 de abril. Segundo a presidente interina do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), Adriana Aguiar, além do instituto estar responsável pelo acompanhamento do certame, os servidores também estão promovendo suporte aos candidatos. “Essa seleção é de extrema importância para o município de Palmas e, desde o anúncio, a equipe de profissionais do IVM tem se dedicado para realizar um processo transparente à população. Temos uma equipe empenhada em informar e atender todos os interessados quanto aos prazos, etapas e também fornecendo apoio quando necessário.”

Confira as inscrições dos 24 estados brasileiros participantes e do DF

AC – 1

AL – 3

AM – 3

AP – 2

BA – 160

CE – 8

DF – 168

ES – 1

GO – 465

MA – 598

MG – 17

MS – 4

MT – 35

PA – 361

PE – 12

PI – 53

PR – 5

RJ – 5

RN – 4

RO – 5

RS- 5

SC – 3

SE – 6

SP – 23

TO – 13.794