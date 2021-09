Comunidades quilombolas são ouvidas e tiram dúvidas sobre audiências públicas referentes à concessão de serviços de turismo do Parque Estadual do Jalapão

Ampliar o diálogo com as comunidades quilombolas, ouvi-las e esclarecer as dúvidas sobre o processo de participação nas audiências públicas referente à concessão de serviços de turismo nas áreas pertencentes ao Parque Estadual do Jalapão. Este tem sido o objetivo do Governo do Tocantins e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante as reuniões realizadas nas comunidades quilombolas do Jalapão.

A ação, que compõe as etapas das reuniões de esclarecimento que antecederão as audiências públicas, foi realizada nessa quinta-feira, 16, nas comunidades Barra da Aroeira e Boa Esperança, por meio de técnicos da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Tocantins (Adetuc) e do BNDES. As reuniões fazem parte de mais uma das etapas de discussão do projeto, o Governo do Tocantins já realizou coletiva de imprensa, encontro com os prefeitos da região do Jalapão e uma audiência pública na Assembleia Legislativa.

Ao ouvir o detalhamento da proposta sobre a concessão, o morador da comunidade Boa Esperança, Antonio Rodrigues da Silva, afirma que os esclarecimentos sanaram as dúvidas da comunidade, que está localizada no município de Mateiros. “Me tirou uma dúvida, abriu a nossa mente. Fiquei feliz, fiquei informado e terei todo o prazer de informar aos outros que não estiveram aqui”, destacou.

O presidente da Associação Boa Esperança, Adão Ribeiro da Cunha, parabenizou a ação do Governo do Tocantins ao dar transparência ao processo e ouvir as comunidades. “Um recado com clareza à nossa comunidade que estava com a cabeça a mil por hora, mas atualmente nós dormimos tranquilos e transmitindo a mensagem às outras comunidades”, declarou.

A superintendente de Operações Turísticas e Projetos Estratégicos, Maria Antônia Valadares, frisou que o diálogo com a comunidade tem sido uma das principais metas do Governo do Estado e que as reuniões realizadas no momento têm como foco ouvir as comunidades e esclarecer a necessidade da participação nas audiências públicas que irão pautar a temática. “Para nós do Governo do Tocantins, a transparência exige não somente informação disponível, mas também informação compreensível a todas as pessoas. Essa troca com as comunidades é de extrema importância, para que eles tomem conhecimento de todos os trâmites desse processo e possam participar ativamente das etapas, sendo ouvidos e pautando as suas necessidades dentro do processo de concessão”, ressaltou, ao mencionar a preocupação do governador Mauro Carlesse para que todos sejam ouvidos.