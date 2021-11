Comunidade comparece em ação de promoção à saúde no Cras Karajá II

A movimentação foi intensa neste sábado, 13, na ação ‘Promoção e Cuidado em Saúde’, realizada pelo Lions Clube em parceria com a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Karajá II, no setor Santa Bárbara, e o curso de Nutrição da Universidade Federal do Tocantins (UFT). A comunidade pode fazer consulta e exame oftalmológico, teste glicêmico, aferir a pressão arterial e receber atendimento de uma nutricionista.

“Os cuidados com a saúde da comunidade também são parte da missão do Cras e estamos felizes em poder contribuir com este projeto de prevenção e acompanhamento de doenças como diabetes e glaucoma”, explicou a coordenadora do Centro, Joana Ribeiro.

“O Lions Clube Palmas (Jalapão) e a Liga Acadêmica de Terapia Nutricional, do curso de Nutrição da Universidade Federal do Tocantins se uniram para trazer esses exames e orientações para a comunidade. É preciso prevenir e tratar as doenças crônicas para que as pessoas vivam melhor”, destacou a presidente do Lions Clube Palmas (Jalapão), Araída Dias Pereira.