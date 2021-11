Comunicado – Prédio do IVM passa por manutenção e atendimento presencial está suspenso temporariamente

O prédio do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) está passando por manutenção no quadro de energia elétrica na manhã desta quarta-feira, 03. Com isso, o atendimento presencial está suspenso temporariamente, mas deve ser normalizado no final da tarde de hoje, segundo informou a concessionária de energia elétrica Energisa, responsável pelo serviço.

Além do próprio IVM, o local abriga ainda a sede da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp) e a Fundação de Meio Ambiente. Todos os órgãos estão com atendimento on-line funcionando normalmente.