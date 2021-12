“Compromisso cumprido” afirma o deputado Antonio Andrade sobre aprovação do PCCS da Polícia Penal

Na manhã desta quarta-feira, 15, o Plano de Cargo Carreira e Subsídios (PCCS) da Polícia Penal do Tocantins foi aprovado na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). Uma conquista comemorada por parlamentares e principalmente pela categoria que se mobilizou ao longo dos últimos meses em busca desta aprovação.

O presidente do Sindppen-TO (Sindicato dos Policiais Penais do Tocantins), Wilton Angelis, reconheceu o empenho dos parlamentares e ressaltou o apoio recebido do Presidente da Casa, que segundo ele, desde o início sempre esteve ao lado da categoria.

O PCCS foi aprovado com 19 votos favoráveis e nenhum contrário.

O deputado Antonio Andrade havia assumido o compromisso de pautar a matéria assim que ela saísse das Comissões e assim o fez.

“Quero agradecer a cada um de vocês que tiveram a paciência para que a gente pudesse construir este momento. Parabenizo o governador, Wanderlei Barbosa, por entender a importância desta matéria. Quero também parabenizar os deputados e deputadas que fizeram um esforço para que pudéssemos estar aqui na parte da manhã para discutir e votar este projeto. O nosso compromisso estamos cumprindo”, comemorou o Deputado.