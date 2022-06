Competição de futebol amador promovida pelo Governo do Tocantins define primeiros semifinalistas

A primeira edição do Copão Tocantins de Futebol Amador, promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, definiu os primeiros semifinalistas. As equipes do Maxzen FC/ Gurupi, Tocantínia FC e Atlético Taquari garantiram seus passaportes para a próxima fase.

O último semifinalista sairá no próximo sábado, 4, do duelo entre São Miguel x Seleção de Babaçulândia FC, no estádio Municipal de São Miguel. A partida está prevista para às 15h30.

O atual artilheiro da competição, Mateus Freitas, do Atlético Taquari, destacou a importância da realização de eventos como esse no Estado. “Eu queria agradecer a toda a organização do Copão Tocantins e ao governador Wanderlei Barbosa, por estarem proporcionando uma competição tão grande no nosso estado. Além de ser o artilheiro, a gente vai brigar pelo título, se Deus quiser”, enfatizou o atacante, que tem passagens pela base do Goiás, e já atuou também em clubes como Santo André e 15 de Jaú.

Sobre a competição

A primeira edição do Copão Tocantins reuniu na primeira fase, equipes de 101 municípios, 3.840 atletas, além de 568 árbitros. As equipes se desafiaram em 112 jogos na etapa regional, enquanto que a fase estadual terá 30 partidas.

“O Copão superou todas as expectativas, primeiro em quantidade de equipes, foram 129 de 101 municípios. Teve ainda muitos jogos de qualidade, sempre com partidas emocionantes, muitos jogadores apareceram, alguns que não conhecíamos, artilheiros, zagueiros, goleiros, portanto, o nível foi muito bom. A gente tem certeza que a semifinal não será diferente e teremos duas finais espetaculares da maior competição amadora já realizada no Tocantins”, declarou o Secretário Executivo da Secretaria dos Esportes e Juventude, Fraudneis Fiomare.

Na primeira fase, a distribuição das equipes nos seus respectivos grupos seguiu a composição das diretorias regionais e se constituiu da seguinte forma: Araguatins; Tocantinópolis; Araguaína sede e Araguaína interior; Colinas; Guaraí; Pedro Afonso; Miracema; Palmas sede e Palmas interior; Paraíso; Porto Nacional; Arrais; Dianópolis; Gurupi sede e Gurupi interior.

Além de troféus e medalhas, a Secretaria dos Esportes e Juventude oferecerá a premiação de R$ 100 mil, sendo R$ 50 mil para o campeão, R$ 25 mil (vice), R$ 15 mil (terceiro colocado), R$ 5 mil (4º lugar), R$ 2.500 (artilheiro) e R$ 2.500 para o melhor goleiro.

“Sábado nós já vamos conhecer os quatro que vão levar essa bolada. É o Governo do Tocantins fazendo o seu papel, cumprindo aquilo que o governador solicitou pra gente, que desde o início queria um Copão, envolvendo todos os municípios. A gente pretende continuar esse trabalho, trazendo outras modalidades, incentivando o futsal, o society, o atletismo, o handebol, o basquete, entre outras, já que em praticamente todas as modalidades temos atletas de alto nível”, acrescentou Fraudneis Fiomare.

Resultados do Copão Tocantins

Jogo de volta: Maxzen FC / Gurupi 1 X 1 Capital do Mundo / Dianópolis

Jogo de ida: Capital do Mundo 2 x 2 Maxzen FC

Placar agregado: 3X3 – pênaltis 5 x 4

Classificado para as semifinais: Maxzen FC

Jogo de Volta: Atlético Taquari/Palmas 1 X 2 Seleção Regata Sicred/Porto Nacional Porto

Jogo de ida: Seleção Regata Sicred 1 x 3 Atlético Taquari

Placar agregado: 4X3

Classificado para as semifinais: Atlético Taquari

Jogo de volta: Colinas FC 0 X 0 Tocantínia FC

Jogo de ida: Tocantínia FC 4 x 0 Colinas FC

Placar agregado: 4 x 0

Classificado para as semifinais: Tocantínia FC

(Jogo de ida das quartas de final) Seleção de Babaçulândia FC 2 X 1 São Miguel FC

Jogo de volta: 04/06, às 15h30, no Estádio Municipal de São Miguel

Semifinais já definidas

Dia 05/06 às 16h (Jogo de ida)

Maxzen FC /Gurupi X Atletico Taquari /Palmas

Local: Estádio Resendão

Dia 12/06 às 16h (Jogo de volta)

Atlético Taquari FC X Maxzen FC /Gurupi

Local: Estádio Nilton Santos

Edição: Alba Cobo