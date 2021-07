Comitiva goiana visita unidade educacional de Palmas considerada referência pelo FNDE

Na tarde desta segunda-feira, 5, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, apresentou as instalações e o modelo pedagógico do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ana Luísa, no setor Bertaville, à comitiva do prefeito de Goiânia (GO), Rogério Cruz.

A metodologia utilizada no Cmei de Palmas foi recomendada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) como referência. “O nosso padrão é de qualidade. Escolhemos fazer tudo com muito capricho, responsabilidade e respeito pelas crianças e pelas famílias. Nós temos excelente estrutura e corpo técnico.” Dessa forma, a prefeita deu as boas-vindas aos profissionais e se colocou à disposição para garantir o apoio necessário.

Referência nacional, a unidade educacional, localizada na região sul de Palmas, foi inaugurada recentemente, no dia 20 de maio, e tem capacidade para receber mais de 500 crianças.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, se mostrou impressionado com a estrutura local. Segundo o gestor, a ideia é analisar e viabilizar projetos semelhantes. “São obras que chamam a atenção. Palmas está de parabéns”, elogiou o prefeito.

Acompanharam a visita o vice-governador, Wanderlei Barbosa; a secretária executiva municipal de Educação, Maria de Fátima Sena; a secretária de Estado da Educação, Adriana Aguiar; e o secretário municipal de Educação de Goiânia, Wellington Bessa.

Em seguida, o grupo se deslocou para o Palácio Araguaia. Na ocasião, os integrantes foram recebidos pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que também se colocou à disposição do gestor da capital goiana. Escolas estaduais de tempo integral também foram visitadas pela comitiva.