Comitiva do Estado de Rondônia conhece instalações da Unidade Penal de Palmas

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, e o secretário de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), Heber Fidelis, apresentaram na tarde desta sexta-feira, 17, ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, as instalações da Unidade Penal de Palmas e as atividades desenvolvidas pelos custodiados.

O Sistema Penal do Tocantins, que foi reestruturado pela gestão do governador Carlesse, é considerado um case de sucesso e será utilizado como referência pelo estado de Rondônia em seu sistema prisional.

Durante a visita, o governador Marcos Rocha e sua comitiva conheceram o novo bloco de alojamento construído pelos próprios presos e a fábrica de máscaras, onde já foram confeccionadas mais de 250 mil unidades. Também foi apresentada a padaria da Unidade Penal, onde os Governadores experimentaram bolos e pães feitos pelos detentos. Logo após, foram conhecer a fábrica de blocos de concreto.

Para o secretário da Seciju, Heber Fidelis, a Unidade Penal de Palmas é um exemplo da excelente reestruturação no Sistema Penal do Tocantins. “A Unidade Penal de Palmas é um exemplo do que estamos fazendo em todo o Estado. Durante esta gestão, melhoramos a infraestrutura das unidades para executar a pena de forma humanizada e com isso temos prestado toda a assistência material, de saúde, jurídica, educacional, social e religiosa à pessoa privada de liberdade. Além disso, temos criado vagas de trabalho para que a pessoa privada de liberdade seja reinserida na sociedade e não volte a reincidir no crime. Nenhum preso que participou de projetos de educação e trabalho retornaram para o Sistema Penal”, pontuou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, afirmou que levará boas impressões à sua gestão, após conhecer o trabalho desenvolvido na Unidade. “Este aprendizado da questão do trabalho em união com os policiais penais e com a empresa que ajuda e gerenciar, vimos que é um trabalho que dá certo. Também conhecemos o trabalho de ressocialização dos reeducandos, isso faz toda a diferença. É o que a gente leva ao Estado de Rondônia, é um aprendizado”, destacou.

Já o governador Mauro Carlesse, enfatizou que ainda há um longo caminho para alcançar seu objetivo, mas está satisfeito em saber que o Tocantins é referência nacional no Sistema Penal. “Com certeza já andamos bastante, mas ainda temos muito o que fazer. Nós vamos chegar no nosso objetivo, que é melhorar cada vez mais o Sistema Penal. Fazer com que os detentos sejam ressocializados e trabalhem para que, ao sair daqui, tenham vida social e não voltem mais a praticar crimes”, destacou.

O governador Mauro Carlesse agradeceu a visita do governador de Rondônia, Marcos Rocha, a quem chamou de parceiro, e afirmou que se sentiu lisonjeado por ter o Sistema Penal tocantinense como modelo. “Fomos convidados a ir em seu Estado e ficamos honrados de ter todo este trabalho envolvido”, frisou.

Presenças

Na visita à Unidade Penal de Palmas, também estavam presentes o comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Silva Neto; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Tocantins, coronel Reginaldo Leandro da Silva; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Antonio Andrade; a deputada estadual Luana Ribeiro; e o deputado estadual Olyntho Neto. Também esteve presente como parte da comitiva do Estado de Rondônia, o secretário de Justiça Marcus Rito.