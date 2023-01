Comitê Regional para Parcerias com Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais realiza reunião de alinhamento

Por Fábia Lázaro

A representante do governo no Comitê Regional para Parcerias dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, a jornalista Mariah Soares, acompanhada da Assessora de apoio à gestão de políticas públicas ambientais, Denise Domingos dos Santos Martins, ambas da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, se reuniram com o indígena Pedro Paulo Waikariro Xerente, que passou a compor o comitê, como representante do Tocantins para traçar as diretrizes e metas de atuação dos membros do Comitê no Estado. A reunião foi realizada na Aldeia indígena Kâkakarê – Cachoeirinha, no município de Tocantínia, nessa quarta-feira,11.

Na ocasião, os membros trataram sobrea importância do papel do Comitê Regional e dialogaram acerca de projetos e ações que podem ser desenvolvidos com o apoio do Comitê dentro das comunidades indígenas, a exemplo das ações de educação ambiental, reforço do trabalho dos brigadistas no combate aos incêndios florestais e iniciativas que podem gerar renda de forma sustentável.

O indígena Pedro Paulo reforçou que pretende atuar de forma propositiva gerando avanços, tanto para o Governo, como para os povos indígenas do Tocantins. “Por ser indígena e conhecedor das necessidades dos povos indígenas, a minharesponsabilidade aumenta. Por isso, vamos participar mostrando as necessidades e potencialidades reais buscando parceria com o governo do Estado visando melhores condições de vida para o nosso povo,” reiterou.

Pedro Paulo apresentou ainda os projetos que estão em execução dentro da aldeia Cachoeirinha com o apoio do Ibama e da Embrapa, como um galinheiro com mais de 200 aves para sustento dos brigadistas, a construção de três tanques escavados para a criação de peixe, um viveiro com capacidade para 40 mil mudas nativas do Cerrado, um pomar de árvores frutíferas de caju, maracujá, banana e laranja, entre outras, além da construção de alojamentos e acomodações para os brigadistas.

A representante do Governo no Comitê, Mariah Soares, manifestou a importância da parceria com os povos indígenas. “Acredito que a parceria do comitê com os povos indígenas é mais um exemplo da inclusão da temática indígena na gestão do governador Wanderlei Barbosa que, ao criar a Secretaria dos Povos Indígenas e Tradicionais demonstra o respeito aos povos originários,”destacou.

Comitê

O Comitê Regional para Parcerias com os Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais é a instância de diálogo e parceria entre os Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais com os Estados Membros da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF) na Amazônia Brasileira e do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, reconhecido na Carta de São Luis de novembro de 2019. O Comitê tem caráter de espaço de diálogo, cooperação e fomento para a implementação de políticas públicas no âmbito das suas atribuições.

Entre as responsabilidades do Comitê estão : promover a participação dos povos indígenas e comunidades tradicionais nos processos de consulta, livre, prévia e informada, e na construção dos componentes indígenas nas iniciativas de pagamento por resultados e outros mecanismos relacionados à mudança do clima; Fortalecer os esforços de diálogo já constituídos entre os Estados, os Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais e suas Organizações Sociais para a construção e execução de iniciativas de pagamento por resultados nos Estados da Amazônia Legal.