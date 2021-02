Comissão analisa currículos de candidatos ao cargo de professor temporário em Gurupi

A Comissão da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), responsável pelo processo seletivo simplificado, deve encerrar até segunda-feira, 03/03, a etapa de análise curricular. Durante três dias, 650 candidatos se inscreveram para concorrer ao cargo de professor temporário no ensino básico na rede municipal de educação de Gurupi.

A análise foi dividida em duas fases. Na primeira que é eliminatória, são checados itens considerados obrigatórios no edital, como documentação pessoal, currículos e certificados. Já na segunda fase, que é classificatória, estão sendo considerados títulos e experiências profissionais, comprovadas através da avaliação de currículo.

Neste caso, a pontuação é somatória. O resultado final com a lista de classificados deve ser divulgado na quinta-feira, 04 e poderá ser conferida no site da prefeitura de Gurupi.

Cronograma

As inscrições foram realizadas pela internet, sem custo para os candidatos, no período de 23 a 25 de fevereiro. A Prefeitura de Gurupi ofertou, por meio do processo seletivo simplificado por análise curricular, 47 vagas com salários que variam de R$ 1.632,20 a R$ 3.016,40. Os candidatos classificados serão convocados para contratação a partir do próximo dia 5 de março.