Comércio vive expectativa de crescimento neste final de ano

Com as proximidades das celebrações de Natal e fim de ano, as ruas comerciais da Capital começam a apresentar maior movimentação de clientes. O clima de festa e confraternização, tradicional desta época do ano, também aumenta a expectativa dos empreendedores, com a possibilidade de crescimento nas vendas. Diante disso, a Prefeitura de Palmas vem incentivando a população a realizar suas compras na cidade, a fim de fomentar a economia local com a campanha publicitária ‘Compre Aqui’, bem como, injetando dinheiro no município com os pagamentos da primeira parte do 13º e o pagamento de salários dos servidores municipais. Há ainda a expectativa da antecipação da segunda parte do 13º salário para os próximos dias.

‘’O mês de dezembro já começou melhor que o mesmo período do ano passado. E a tendência é que, com a proximidade do Natal, melhore ainda mais as nossas vendas. Todo final de ano a gente faz contratação temporária para reforçar a equipe e o atendimento aos clientes’’, destacou o gerente de uma loja de artigos e confecções em geral, localizada na Avenida Jk, região central da Capital.

Para a vendedora de artigos femininos e jóias, Leticia Santos, os primeiros dias do mês de dezembro também foram de grande movimentação na empresa em que trabalha, na ACSE 11 (Quadra 104 Sul). “Estamos com ótimas expectativas para as vendas das comemorações do final do ano. Só neste início de mês, já houve um crescimento considerável nas vendas’’, ressaltou.

Comércio local

Além da Campanha Compre Aqui, a gestão municipal é parceira da ação “Natalzão CDL 2022” promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que visa estimular o consumo de produtos no comércio local na data mais rentável do calendário dos lojistas, com premiação para os clientes que participarem das promoções nos estabelecimentos credenciados.

A estudante e modelo Fernanda Medeiros está animada e iniciou a busca por presentes para se presentear. “Estou de olho em todas as ofertas e promoções desde novembro, estou muito animada para este Natal, e também, para comprar meus presentes”, disse.