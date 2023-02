Comerciantes locais se organizam para atender Capital da Fé e circuito em Taquaruçu

Período de festividades e com grandes eventos promovidos pela Prefeitura de Palmas favorecem a geração de renda extra a empreendedores, desde os pequenos. Este ano, o Capital da Fé 2023, que vai de 17 a 21 de fevereiro, será atendido por uma praça de alimentação com 22 estandes para venda de lanches e comidinhas salgadas, além de oito food trucks e três estandes para venda de artigos religiosos na lateral do Estádio Nilton Santos.

A seleção deles foi realizada por meio de credenciamento público. A Eliene Torquato foi uma das contempladas. Ela vai vender pastéis. “É a primeira vez que vou trabalhar em praça de alimentação de eventos da Prefeitura. Conheço algumas pessoas que trabalharam em outros eventos assim e que disseram que vale a pena.”

Segundo ela, a recomendação sobre a oportunidade de vendas no período a leva ter grande expectativa. “Espero vender bem”, concluiu. “Minha expectativa também está grande”, disse outro selecionado, o Antônio Torquato, que vai preparar carne na chapa. Ambos já participaram de capacitações exigidas para os vendedores ambulantes de eventos oficiais do Município e já se concentram na preparação dos insumos para as vendas no circuito.

Este ano a programação oficial do período de Carnaval na Capital também inclui um circuito regional e cultural de Taquaruçu. Lá a programação acontece de 18 a 21 de fevereiro, na Praça Joaquim Maracaípe. No distrito turístico, cuja programação se inicia às 15 horas, com cortejos de blocos de rua e se estende até a noite com shows a partir das 19 horas, empreendimentos locais já se preparam.

“Nossas expectativas são as melhores. Nosso restaurante fica bem próximo à Praça Maracaípe então acreditamos que vamos ter aumento da nossa procura. Não abrimos normalmente a noite, mas vamos abrir para oferecer um serviço especial de festival de petiscos. Esperamos um carnaval de muita alegria e segurança”, disse a sócia-proprietária do Restaurante Mandala, Rosângela Fernandes Bezerra. O planejamento de Rosângela espera um aumento de cerca de 50% da nossa demanda por refeições. Para conferir a programação completa do circuito Toca pra Taquaruçu, clique aqui. Já a programação do Capital da Fé 2023 pode ser conferida aqui.

Para a Agência Municipal de Turismo (Agtur), a expectativa é de até 40 mil pessoas por noite no Capital da Fé e 4 mil por dia em Taquaruçu.

Considerando somente os estabelecimentos de hospedagem do distrito, o percentual estimado pela agência é de mais de 90% de ocupação nestes próximos dias. O presidente Tom Lyra acredita que a diversidade e carinho dispensados na organização dos dois eventos vão agradar em cheio e marcar mais um ano de eventos pensados para as famílias, em que a segurança e o lazer são objetivos que agradarão os palmenses e aquelas que visitam a Capital.