Começa nesta terça-feira, 1º, II Fórum de Sexualidade em Saúde

A segunda edição do II Fórum de Sexualidade em Saúde, com o tema ‘A sexualidade nos contextos profissional, escolar, social e familiar’, terá início nesta terça-feira, 1º, com abertura oficial do evento, às 18 horas, de forma virtual. O evento é voltado para os profissionais da Rede de Assistência em Saúde de Palmas, incluindo residentes e estagiários, além de acadêmicos da área da saúde das faculdades particulares e públicas. A programação está prevista para ocorrer até o dia 11 de dezembro, com todas as atividades na modalidade remota.

O evento é organizado pelas profissionais de saúde Carolina Freitas, Cristina Vasconcelos e Ana Paula Barbosa, em parceria com Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), Universidade Federal do Tocantins, por meio do Projeto Sexualidade Responsável, Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus) e Faculdade ITPAC de Palmas, por meio da Liga Acadêmica Sobre Sexualidade e Identidade de Gênero.

A organização do II Fórum de Sexualidade em Saúde acredita que a construção do conhecimento perpassa necessariamente pela produção baseada em evidências científicas, uma vez que possibilita o conhecimento, tanto do que vem sendo produzido, assim os espaços que ainda não se constituíram foco de estudo. “Abordar o contexto profissional, escolar e acadêmico, o social e o familiar justificam-se à medida que a sexualidade é uma construção histórica, cultural e social, e está em constante transformação”, observa Cristina Vasconcelos, uma das idealizadoras do Fórum.

O II Fórum de Sexualidade em Saúde será mais um espaço de desconstrução, informação e debate baseado em evidência científica sobre sexualidade com profissionais com expertise na temática. Assim como na primeira edição, também contará com apresentação de trabalhos científico, sendo que este ano 19 trabalhos científicos foram submetidos para apresentação durante as atividades do evento.