Com retorno aos palcos, Henrique e Juliano fazem show em Araguaína neste sábado

Fonte: AF Notícias

A dupla tocantinense Henrique e Juliano voltou aos palcos no último sábado (30/10) depois de um ano e sete meses sem shows por causa da pandemia da covid-19.

A primeira apresentação foi em Cacoal, município do estado de Rondônia, fazendo a alegria dos fãs que estavam saudosos dos shows dos sertanejos. No repertório, Liberdade Provisória e outros hits que estouraram durante a pandemia.

No próximo sábado, dia 6 de novembro, será a vez de Araguaína (TO) receber o show da dupla, no espaço Arena Music. O evento conta com 3 setores: pista, front e camarote, mas nenhum dos espaços é OpenBar.

Para entrada no evento e retirada de ingressos é necessário a apresentação da carteia de vacinação contra a covid-19.

Henrique e Juliano nasceram na cidade de Palmeirópolis, Tocantins. Os nomes verdadeiros dos artistas são Ricelly Henrique Tavares Reis e Edson Alves dos Reis Junior.

A dupla existe desde 2011, mas somente em 2013 se destacou no cenário nacional com o álbum Ao Vivo em Palmas, que trazia os conhecidos hits Vem Novinha e Não Tô Valendo Nada.