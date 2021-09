Com recursos do CAF, quadra ASR-SE 85 começa a ganhar calçadas com acessibilidade

A ASR-SE 85 (812 Sul) começa a receber calçadas com acessibilidade. A quadra, que concentra serviços comerciais e industriais, é uma das beneficiadas pela primeira etapa de obras do Programa de Requalificação Urbana de Palmas. Em sua primeira etapa, o programa recebe financiamento do Banco do Desenvolvimento da América Latina (CAF) de R$ 125 milhões.

Na manhã desta quinta-feira, 16, estão sendo realizadas marcações para ampliação das primeiras calçadas com acessibilidade já concretadas. À tarde, a previsão é de que seja aplicado concreto nas áreas já demarcadas. Além disso, máquinas pesadas trabalham na terraplanagem em trecho da Avenida NS-10, próximo ao Centro de Convenções Parque do Povo. Quando concluída a terraplanagem, será pavimentada nova faixa para conclusão da duplicação de toda NS-10 (trechos duplicados já foram concluídos nas ligações da NS-10 com a LO-15 e LO-27).

Ainda dentro da primeira etapa, seguem em andamento execução de rede de drenagem na quadra T-33, no Jardim Taquari, e implantação de sinalização viária na Arne 64 (508 Norte).

Essas obras já garantiram, até o momento, rede de drenagem pluvial, terraplanagem, pavimentação e calçadas com acessibilidade para as quadras T-20, T-21, T-30, T-31 e T-32, no Jardim Taquari, e para as quadras Arnes 54 (408 Norte) e 64 (508 Norte), além de infraestrutura viária para avenidas estratégicas de Palmas como a NS-02, LO-04, NS-08 e NS-10.

Segundo a Seisp, até o mês de agosto deste ano, já foram executados 86,87% das obras previstas para o lote 01; 58,15% das obras previstas para o lote 02; 74,42% do lote 03 e 49,65% do lote 04.

– Lote 01 – todas as alamedas internas da Quadra Arne 64 (508 Norte), na Avenida NS-08 (entre a Av. LO-12 e Av. LO-16), na Avenida NS-10 (entre a Av. LO-14 e Av. LO-16), na Avenida LO-14 (entre Av. NS-08 e Av. NS-10) e na Avenida LO-16 (entre Av. NS-08 e Av. NS-10); na Avenida NS-08 (entre a Av. LO-12 e Av. LO-16), Avenida NS-10 (entre a Av. LO-14 e Av. LO-16), Avenida LO-14 (entre Av. NS-08 e Av. NS-10) e Avenida LO-16 (entre Av. NS-08 e Av. NS-10); nas alamedas internas da Quadra Arne 63 (506 Norte);

– Avenidas – Av. LO-04 (entre a Av. NS-03 e a NS-15), Av. LO-04 (entre a Av. NS-10 e a rodovia TO-050), Av. NS-05 (entre Av. LO-2A e a LO-04) e a Av. NS-02 (entre a LO-04 e a LO-12);

– Lote 02 – Quadra Arne 54 (408 Norte); na Avenida LO-12 (entre a Av. NS-08 e Av. NS-06); na Quadra ASR-NE 25 (212 Norte); na Quadra ASR-SE 85 (812 Sul); na Quadra ASR-SE 25 (212 Sul); na Av. NS-10 entre Av. JK e o lançamento no Córrego Brejo Comprido para atender as Quadras ASR-SE 15 (112 Sul) e ASR-SE 25 (212 Sul);

– Lote 03 – Quadras T20 e T21 do setor Taquari;

– Lote 04 – Quadras T30, T31, T32 e T33 do setor Taquari.