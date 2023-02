Com recorde de inscritos, Prefeitura realiza sorteio das vagas de ambulantes para o Capital da Fé

Com número recorde de inscritos, a Prefeitura de Palmas, realizou nesta sexta-feira, 10, o sorteio que definiu os vendedores ambulantes que irão trabalhar no evento Capital da Fé 2023, que começa na sexta-feira, 17. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), 110 pessoas se inscreveram para a seletiva das 34 vagas, que aconteceu no auditório do Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, com a participação em peso dos trabalhadores inscritos. Os empreendedores contemplados irão participar do curso de boas práticas de manipulação de alimentos que será ministrado pela Vigilância Sanitária Municipal, na terça-feira,14, às 9 horas, na Casa do Empreendedor.

Segundo a Sedem, oito vagas foram destinadas para food trucks, quatro para artigos religiosos e as outras 22 vagas para produtos alimentícios, sendo que as destinadas às vendas de pastel e pipoca foram as que tiveram o maior número de pessoas interessadas.

O secretário da Sedem e da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra, ressaltou que este será um ano de muitos eventos na cidade. “Nós gostaríamos de termos vagas para todos os inscritos. Mas, os que não foram selecionados não desanimem, pois neste ano, temos um calendário repleto de eventos turísticos, que vão oportunizar a possibilidade de captação de renda, com oportunidades para todos os segmentos comerciais’’, destacou.

A empreendedora do ramo de bolos e tortas Luciana Ribeiro Noleto, que atua na área há cinco anos, foi uma das contempladas. Ela lembrou que se inscreveu pela primeira vez para a Vila Gastronômica do Réveillon passado e confirmou que foi uma experiência positiva. “Eu já comercializo meus produtos via aplicativos e na minha página no instagram (@gourmertlubrigadeiro). Fui sorteada para trabalhar pela primeira vez na festa de final do ano. E, agora, fui contemplada novamente, e pretendo vender o dobro no Capital da Fé,’’ disse.

A diretora de Indústria e Comércio da Sedem, Marilene Lima, que conduziu a seletiva, reforçou que os contemplados só receberão a autorização de credenciamento depois de participarem do curso, que é de carácter indispensável para os ambulantes selecionados dentro do número de vagas.

Confira a seguir a lista dos trabalhadores contemplados

NOME SEGUIMENTO BETÂNIA CELESTINO DOS SANTOS MAIA FOOD TRUCK CALEBE RAMOS DE SOUSA FOOD TRUCK THAYNARA ALVES LUCENA FOOD TRUCK CLEIDE MACIEL MARTINS DIAS FOOD TRUCK VALDIRENE FERREIRA ALVES DE ALENCAR FOOD TRUCK FILIPE RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS FOOD TRUCK MICHELE SOUSA DE ARAÚJO FOOD TRUCK SEBASTIÃO FERREIRA GARCIA FOOD TRUCK MARIENE DA SILVA MIRANDA ARRUDA PIPOCAS, CHURROS E ALGODÃO DOCE SUELY PEREIRA DA SILVA PIPOCAS, CHURROS E ALGODÃO DOCE JOSUÉ SANTOS ARAÚJO PIPOCAS, CHURROS E ALGODÃO DOCE MARCIVANE SILVA CELESTINO PIPOCAS, CHURROS E ALGODÃO DOCE LUCIANA MENDES CELESTINO PIPOCAS, CHURROS E ALGODÃO DOCE ALAN DE OLIVEIRA VARELA CALDO RAQUEL MOREIRA SILVESTRE DE JESUS CALDO MARIO FRANCISCO MANTIZONA HAMBÚRGUER HÉLIO JÚNIOR SOARES CAVALCANTE GUIMARÃES HAMBÚRGUER ALESSANDRA NASCIMENTO SOUSA CACHORRO-QUENTE SUELLEN ALVES OLIVEIRA CACHORRO-QUENTE FERNANDA LOPES TAVARES BOLOS, DOCES E TORTAS LUCIANE RIBEIRO NOLETO BOLOS, DOCES E TORTAS ELIENE TORQUATO DE OLIVEIRA PASTEL RYAN FELIPE DOS SANTOS PASTEL MATHEUS FELIPE NERES FERREIRA TAPIOCAS E CREPES FRANCISCO DE SALES GONÇALVES GOMES TAPIOCAS E CREPES MARIA DOS SANTOS LIMA MARQUES AÇAÍ, SORVETES E GELADOS CRISTIANE RODRIGUES ALVES DE BRITO AÇAÍ, SORVETES E GELADOS ANTÔNIO PIMENTEL DE ANDRADE CARNE NA CHAPA ERINALDO MUNIZ JORGE CARNE NA CHAPA MARCIEL JOSÉ NOGUEIRA DERIVADOS DE MILHO AGNALDO PEREIRA MOTA DERIVADOS DE MILHO ELSON MARTINS DE SOUSA MASSAS E PIZZAS DILVANA NASCIMENTO SOUSA MASSAS E PIZZAS MARLY PEREIRA DA CRUZ SOARES COMIDAS TÍPICAS EM GERAL FRANCISCO VANDERLIR BORGES DA SILVA COMIDAS TÍPICAS EM GERAL SEBASTIANA APARECIDA DE SANTANA ARTIGOS RELIGIOSOS MARIA APARECIDA MOREIRA DE AQUINO ARTIGOS RELIGIOSOS MARIA REJANHIA ROSÁRIO RAMOS DA SILVA ARTIGOS RELIGIOSOS

Texto: Redação Secom

Edição: Secom